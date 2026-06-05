Линекер – о ЧМ-2026: «Не припомню, чтобы страна-хозяйка воевала с одним из участников турнира»

Гари Линекер обратил внимание на уникальность предстоящего чемпионата мира.
«Этот турнир уникален, потому что я не могу припомнить, чтобы страна-хозяйка [США] воевала с одним из участников турнира [Ираном]. Это беспокоит меня, потому что Трамп очень непредсказуем.
А еще цены на билеты – будут ли они доступными для людей? В чем одна из главных радостей чемпионата мира? Тысячи болельщиков из разных стран. Увидим ли мы это? Меня это немного тревожит», – сказал Линекер.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- На чемпионате мира будет 11 футболистов из РПЛ.
- На «Бомбардире» можно следить за расписанием, результатами, таблицами, бомбардирами и другой статистикой мундиаля.
Источник: iNews