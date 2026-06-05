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  • Линекер – о ЧМ-2026: «Не припомню, чтобы страна-хозяйка воевала с одним из участников турнира»

Линекер – о ЧМ-2026: «Не припомню, чтобы страна-хозяйка воевала с одним из участников турнира»

Сегодня, 01:10

Гари Линекер обратил внимание на уникальность предстоящего чемпионата мира.

«Этот турнир уникален, потому что я не могу припомнить, чтобы страна-хозяйка [США] воевала с одним из участников турнира [Ираном]. Это беспокоит меня, потому что Трамп очень непредсказуем.

А еще цены на билеты – будут ли они доступными для людей? В чем одна из главных радостей чемпионата мира? Тысячи болельщиков из разных стран. Увидим ли мы это? Меня это немного тревожит», – сказал Линекер.

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Источник: iNews
Чемпионат мира Иран США Линекер Гари
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