Список всех игроков РПЛ на ЧМ-2026

Известен полный список футболистов, которые представят РПЛ на чемпионате мира-2026. Таких игроков 11.
Сесар Монтес («Локомотив», Мексика);
Луис Чавес («Динамо», Мексика);
Дуглас Сантос («Зенит», Бразилия);
Луис Энрике («Зенит», Бразилия);
Хуан Касерес («Динамо», Парагвай);
Хазем Мастури («Динамо Мх», Тунис);
Мохаммад Мохеби («Ростов», Иран);
Кевин Ленини («Краснодар», Кабо-Верде);
Беншимоль («Акрон», Кабо-Верде);
Тео Бонгонда («Спартак», ДР Конго);
Джон Кордоба («Краснодар», Колумбия).
- Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля.
- На турнире будет сыграно 104 матча. Они пройдут на территории США, Мексики и Канады. Впервые чемпионат мира пройдет в трех странах.
- Действующие чемпионы – аргентинцы.
Источник: «Бомбардир»