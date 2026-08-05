Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Еще одна спартаковская группировка наложила вето на трансфер Даку

Еще одна спартаковская группировка наложила вето на трансфер Даку

Вчера, 14:19
31

Группировка фанатов «Спартака» ACTIVE UNITE выступила против покупки форварда «Рубина» Мирлинда Даку.

«Появившиеся слухи о возможном переходе Мирлинда Даку вызывают у нас категорическое неприятие.

Сегодня команда собрана, едина и способна бороться за серьезные цели. Появление игрока с таким прошлым может нарушить атмосферу внутри коллектива и вызвать закономерное напряжение среди болельщиков.

Для нас клубные ценности и убеждения важнее любого усиления состава. Даже высокий уровень игрока не может стать причиной отказаться от собственных принципов.

Нам не нужен такой трансфер. Даку – не наш игрок», – написали болельщики.

  • Это не первая спартаковская группировка, выступившая против Даку.
  • 28-летний Даку забил 2 гола в 2 матчах РПЛ в этом сезоне.
  • Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года.

Еще по теме:
Реакция Кахигао на вопрос о трансфере Даку 2
Фанаты «Спартака» устроили политическую акцию перед трансфером Даку 28
Стало известно местонахождение Даку перед трансфером в «Спартак» 6
Источник: телеграм-канал ACTIVE UNITE
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Даку Мирлинд
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1785929249
Что то в последнее время слишком много группировок появилось,причем в последнюю неделю.. интересно, откуда уши растут?
Ответить
DmitryViktorovich
1785929273
Посмотрим, когда даку начнёт забивать, и как эти группировки начнут жопу лизать ему
Ответить
Император 1
1785929483
Руководству всё равно без разницы на их мнение
Ответить
Литейный 4 (returned)
1785929747
Поздно пить Боржоми, когда почки отказали! Жрите, что дали! Гыгыгы
Ответить
ScarlettOgusania
1785930136
лучше бы эта "группировка" на стадион ходила поддерживать команду, а не пи*дела из подворотни про "нам не нужен", забивать будет и разговоры прекратятся...😇 в Рубине к Даку отношение было хорошее, отпускать не хотели, а то, что у футболистов мозги набекрень, так далеко за примерами ходить не надо: тот игрок, который "был нужен", перебежал к бом.жам быстрее дельфина...🤬 не все лежит на поверхности, парни...🤩
Ответить
BarStep
1785930246
А что скажет товарищ Бабич?! Ведь этот упырь-нацик призывал убивать именно его народ, в т.ч. и его самого..
Ответить
acor94
1785930429
Да прировнять все эти группировки с опг и сажать потихонечку, чтоб не вякали. А то развелись всякие кафешки, свиноешки и другие. Футбол для болельщиков а не фанатов.
Ответить
Freyd
1785931676
Такое ощущение что их хотелки кто то из руководства услышит и отменит трансфер.
Ответить
рылы
1785931808
усаживаемся поудобнее и наблюдаем, как здешние рылы будут переобуваться и оправдывать этот трансфер 😄 про дельфинария в своё время усиленно визжали - вот и ответка прилетела)
Ответить
...уефан
1785932347
...группа недоумков не добравших баллов на ЕГЭ создала группу в телеге и решила креативно заработать на пивко, теперь сидят и ждут банковских эсэмэсок. Я, даже знаю этот банк!)...
Ответить
Главные новости
Губерниев оценил трансфер Даку в «Спартак»
09:47
«Галатасарай» достиг соглашения об условиях контракта с Батраковым
09:38
1
Винисиус договорился о новом контракте с «Реалом»
09:22
1
Мостовой назвал игрока, который идеально бы вписался в «Спартак»
09:03
2
«Зенит» провел консультации по возможности трансфера игрока «Флуминенсе»
08:55
1
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
08:42
Канчельскис высказался о варианте с заменой Галактионова на Слуцкого
08:30
1
«Спартак» определился с будущим Угальде
08:15
4
Крупная победа «Спартака», Бубнов против «Бомбардира», Батракова ждут в «Галатасарае» и другие новости
00:56
Стало известно, сыграет ли спартаковец Жедсон против «Краснодара»
00:17
Все новости
Все новости
Канчельскис высказался о варианте с заменой Галактионова на Слуцкого
08:30
1
«Спартак» определился с будущим Угальде
08:15
4
«Зенит» не понимает задержку трансфера Карпукаса
00:36
1
Стало известно, сыграет ли спартаковец Жедсон против «Краснодара»
00:17
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Зенита»
00:07
2
Игрока «Зенита» увезли с матча на скорой
Вчера, 23:58
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:40
3
ВидеоСоболев проигнорировал журналистов после матча с «Оренбургом»
Вчера, 23:28
3
Аршавин прокомментировал резвый старт «Спартака»
Вчера, 23:17
Видео«Ахмат» забил «Краснодару» на 93-й минуте пяткой
Вчера, 23:10
1
Кубок России. «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат»
Вчера, 22:58
3
Кубок России. «Зенит» победил дома «Балтику» (1:0), Андраде забил бывшему клубу
Вчера, 22:44
19
Спартаковец Парада выявил отличие РПЛ от Примеры
Вчера, 22:29
1
Карседо прояснил будущее Угальде в «Спартаке»
Вчера, 22:22
3
Бевеев из «Балтики» повторил знаменитый перформанс Горлуковича
Вчера, 21:47
8
Видео«Ребят, вы заколебали»: Умяров сорвался на журналистов
Вчера, 21:21
7
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Оренбургом»
Вчера, 21:13
3
«Стыдно»: тренер «Оренбурга» отреагировал на разгром от «Спартака»
Вчера, 21:07
ВидеоРеакция Кахигао на вопрос о трансфере Даку
Вчера, 20:48
2
Забит самый «молодой» гол в истории «Спартака»
Вчера, 20:35
19
Кубок России. «Спартак» поиздевался над «Оренбургом» (5:1), у Угальде дубль
Вчера, 20:25
38
Баринова уличили в непорядочности: «Дмитрий забыл, что первыми с корабля бегут крысы»
Вчера, 20:07
2
Топ-3 россиян в РПЛ по версии Бубнова
Вчера, 19:55
3
ВидеоФанаты «Спартака» устроили политическую акцию перед трансфером Даку
Вчера, 19:33
43
Стало известно местонахождение Даку перед трансфером в «Спартак»
Вчера, 19:07
6
Карседо ответил на вопрос, где Даку
Вчера, 18:55
5
«Зенит» получил предложение по Энрике на 30+5 миллионов
Вчера, 18:39
11
Аугусто рассказал о влиянии Текке на свой трансфер в «Зенит»
Вчера, 18:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+