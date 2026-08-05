Еще одна спартаковская группировка наложила вето на трансфер Даку

Группировка фанатов «Спартака» ACTIVE UNITE выступила против покупки форварда «Рубина» Мирлинда Даку.
«Появившиеся слухи о возможном переходе Мирлинда Даку вызывают у нас категорическое неприятие.
Сегодня команда собрана, едина и способна бороться за серьезные цели. Появление игрока с таким прошлым может нарушить атмосферу внутри коллектива и вызвать закономерное напряжение среди болельщиков.
Для нас клубные ценности и убеждения важнее любого усиления состава. Даже высокий уровень игрока не может стать причиной отказаться от собственных принципов.
Нам не нужен такой трансфер. Даку – не наш игрок», – написали болельщики.
- Это не первая спартаковская группировка, выступившая против Даку.
- 28-летний Даку забил 2 гола в 2 матчах РПЛ в этом сезоне.
- Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года.
Источник: телеграм-канал ACTIVE UNITE