Еще одна спартаковская группировка наложила вето на трансфер Даку

Группировка фанатов «Спартака» ACTIVE UNITE выступила против покупки форварда «Рубина» Мирлинда Даку.

«Появившиеся слухи о возможном переходе Мирлинда Даку вызывают у нас категорическое неприятие.

Сегодня команда собрана, едина и способна бороться за серьезные цели. Появление игрока с таким прошлым может нарушить атмосферу внутри коллектива и вызвать закономерное напряжение среди болельщиков.

Для нас клубные ценности и убеждения важнее любого усиления состава. Даже высокий уровень игрока не может стать причиной отказаться от собственных принципов.

Нам не нужен такой трансфер. Даку – не наш игрок», – написали болельщики.