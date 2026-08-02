«Шиптарский ублюдок!»: фанаты «Спартака» выступили против трансфера Даку

Объединение болельщиков «Спартака» Crazy North выступило против покупки нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.

Фанаты создали граффити в Москве с надписью «Шиптарский ублюдок, вон!».

«Мы выражаем полное несогласие с потенциальным трансфером Мирлинда Даку в наш клуб. Опираясь на бэкграунд албанца, мы предвидим череду проблем внутри коллектива, который сейчас способен решать серьезные задачи. Вне зависимости от бойкота Fan ID на матчах основы, мы поддерживаем братский народ Сербии, и наше отношение к усташам, а особенно к шиптарям и косоварам, остается неизменным – таких игроков в нашей команде никогда не было и быть не должно.

Каким бы хорошим по меркам РПЛ ни был нападающий потенциальный новичок, принципы должны быть превыше гипотетических результатов.

Даку не должен быть в нашей команде!» – написали спартаковцы.