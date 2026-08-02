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  • «Шиптарский ублюдок!»: фанаты «Спартака» выступили против трансфера Даку

«Шиптарский ублюдок!»: фанаты «Спартака» выступили против трансфера Даку

Вчера, 23:50
20

Объединение болельщиков «Спартака» Crazy North выступило против покупки нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.

Фанаты создали граффити в Москве с надписью «Шиптарский ублюдок, вон!».

«Мы выражаем полное несогласие с потенциальным трансфером Мирлинда Даку в наш клуб. Опираясь на бэкграунд албанца, мы предвидим череду проблем внутри коллектива, который сейчас способен решать серьезные задачи. Вне зависимости от бойкота Fan ID на матчах основы, мы поддерживаем братский народ Сербии, и наше отношение к усташам, а особенно к шиптарям и косоварам, остается неизменным – таких игроков в нашей команде никогда не было и быть не должно.

Каким бы хорошим по меркам РПЛ ни был нападающий потенциальный новичок, принципы должны быть превыше гипотетических результатов.

Даку не должен быть в нашей команде!» – написали спартаковцы.

  • 28-летний Даку забил 2 гола в 2 матчах РПЛ в этом сезоне.
  • Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года.
  • В 93 матчах за казанцев на его счету 38 забитых мячей и 13 ассистов.

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Источник: телеграм-канал Crazy North
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Даку Мирлинд
Комментарии (20)
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Император 1
1785704093
Есть у него такой минус.
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mikatv
1785704208
Потом все дружно визжат, что спорт вне политики)
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Интерес
1785704264
Сколько их там на фото? Ага, примерно человек 10...
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Mirak92
1785704360
Бандерлоги лицемерные
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Пригожин Женя
1785705904
Это не фанаты, это нацисты и долба**ы! А самое главное это ссыкуны, лица свои замазали на фото, ибо знают они что можно вычислить их и заставить языками надпись счищать!
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ziborock
1785707247
Тоже против этого трансфера был! Спартак не Зенит куда все гавно стекается!
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Сам_себе_сказал
1785717430
Плохая тема, в голове не укладывается как так можно.Надеюсь нормальные люди это осудят
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zigbert
1785734708
Да все будет нормально. В Казани никаких вопросов по этому поводу к нему не было.
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za logiku
1785745904
Даку как человек - очень спорный трансфер в сегодняшнюю команду Спартак. Как они будут с Бабичем голы праздновать и вообще... Он действительно чтото такое нацистское про сербов себе позволял, писали...
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