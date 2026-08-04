Директор «Рубина» – о событиях вокруг Даку: «Вы же можете два плюс два сложить»

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба ответил на вопросы о будущем Мирлинда Даку.
– Можно уже точно утверждать, что Даку переходит в «Спартак»?
– Не знаем.
– Почему он не в заявке тогда?
– Пока исключили из заявки.
– Получается, точно покидает команду?
– Послушайте, посмотрим. Не надо торопить события. Зачем мы будем раньше времени что‑то говорить?
– Сегодня была информация, что он прошел медосмотр в «Спартаке». Это так?
– Может быть, и проходит. Трансферы любят тишину, вы же сами знаете. Вы же тоже можете два плюс два сложить.
Поэтому посмотрим. Время покажет. Не надо раньше времени забегать. Есть определенные суеверия.
- Ожидаемая сумма сделки – 11 миллионов евро (около 1 миллиарда рублей).
- 28-летний албанец забил в обоих стартовых турах нового сезона РПЛ.
- В прошлом сезоне нападающий отличился 11 голами в 29 матчах.
Источник: «Матч ТВ»