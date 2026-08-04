ЦСКА шокировал «Бешикташ» ценой на Кисляка

Появились подробности несостоявшегося перехода Матвея Кисляка из ЦСКА в «Бешикташ».

Около месяца назад турецкий клуб пытался арендовать игрока за 2 миллиона евро с необязательной опцией выкупа за 18 миллионов.

Армейцы ответили отказом, уточнив, что оценивают собственного воспитанника в 40 миллионов евро.

«На этом история быстро закрылась», – сообщил источник.