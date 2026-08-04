ЦСКА шокировал «Бешикташ» ценой на Кисляка

Появились подробности несостоявшегося перехода Матвея Кисляка из ЦСКА в «Бешикташ».
Около месяца назад турецкий клуб пытался арендовать игрока за 2 миллиона евро с необязательной опцией выкупа за 18 миллионов.
Армейцы ответили отказом, уточнив, что оценивают собственного воспитанника в 40 миллионов евро.
«На этом история быстро закрылась», – сообщил источник.
- Кисляк в прошлом сезоне оформил 8+8 в 42 матчах за ЦСКА.
- В новом сезоне у него нет голевых действий в 2 играх.
- Рыночная стоимость хавбека – 25 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова