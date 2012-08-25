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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Бешикташ
€ 283 млн
Бешикташ
Стамбул
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Сайт:
http://www.bjk.com.tr/
Тренер:
Винченцо Итальяно
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Таблица
Стало известно, почему Кисляк не перешел в «Бешикташ»
12 сентября
«Бешикташ» – «Эрзурумспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2026
11 сентября
«Бешикташ» – «Эрзурумспор»: кто победит в матче чемпионата Турции 2026/2027
10 сентября
«Фенербахче» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Фенербахче» – «Бешикташ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
4 сентября
Трансляция
«Бешикташ» – «Чорум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бешикташ» – «Чорум»: кто победит в матче 3-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
29 августа
1
«Кауно Жальгирис» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
26 августа
«Кауно Жальгирис» – «Бешикташ»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Бешикташ» сделал необычное предложение по Кисляку – 5+25 миллионов
25 августа
12
ЦСКА ответил на 30-миллионное предложение по Кисляку
25 августа
10
«Бешикташ» готов предложить до 28 миллионов за Кисляка
25 августа
3
Трансляция
«Аланьяспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Аланьяспор» – «Бешикташ»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Турции 2026/2027
22 августа
Трансляция
«Бешикташ» – «Кауно Жальгирис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Бешикташ» – «Кауно Жальгирис»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Трансляция
«Бешикташ» – «Эюпспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2026
16 августа
«Бешикташ» – «Эюпспор»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Турции 2026/2027
15 августа
Фото
«Бешикташ» объявил о переходе 35-миллионного форварда
13 августа
2
Трансляция
«Бешикташ» – «Градец-Кралове»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
Раскрыт новый клуб Влаховича
12 августа
«Бешикташ» – «Градец Кралове»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
11 августа
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
10 августа
9
Трансляция
«Градец-Кралове» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Градец Кралове» – «Бешикташ»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
5 августа
Турецкий журналист – о ценах на Кисляка и Батракова: «Русские сошли с ума»
4 августа
12
ЦСКА шокировал «Бешикташ» ценой на Кисляка
4 августа
7
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