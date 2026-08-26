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«Кауно Жальгирис» – «Бешикташ»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

26 августа 2026 9:03
Кауно Жальгирис - Бешикташ
27 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Бешикташа» с форой (-1.5)
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Ответный матч плей-офф Лиги Европы между литовским «Кауно Жальгирис» и турецким «Бешикташем» пройдет 27 августа 2026 года в Каунасе на стадионе Дарюса и Гиренаса. Первая встреча в Стамбуле завершилась разгромной победой хозяев со счeтом 3:0, и теперь литовскому клубу предстоит совершить чудо, чтобы отыграть три мяча и пройти в групповой этап. «Бешикташ» подходит к ответной игре с феноменальной обороной – в шести из восьми последних матчей они не пропускали, а в среднем за пять игр пропускают всего 0,20 гола. «Кауно Жальгирис», напротив, испытывает серьeзные проблемы в атаке (0,80 гола за матч) и регулярно пропускает (2,20). Сможет ли литовский клуб преподнести сенсацию и хотя бы реабилитироваться за разгром на выезде, или «Бешикташ» уверенно подтвердит свой класс и выйдет в групповой этап?

Кто победит в матче

«Кауно Жальгирис» постарается использовать поддержку родных трибун, чтобы достойно завершить двухматчевое противостояние. Команда не проигрывает в шести из восьми последних домашних матчей, что даeт некоторую надежду на положительный результат. Однако атака литовцев действует крайне неэффективно – в среднем 0,80 гола за последние пять игр, а в первом матче они не сумели забить «Бешикташу» на выезде. Оборона хозяев также уязвима: в среднем 2,20 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в трeх последних матчах. Чтобы отыграть три мяча, «Кауно Жальгирису» необходимо забивать как минимум трижды и не пропускать – задача практически невыполнимая против столь организованного соперника. Даже при поддержке своих болельщиков шансы на камбэк выглядят минимальными.

«Бешикташ» подходит к ответной игре с комфортным преимуществом и феноменальной формой. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а еe оборона действует образцово – в шести из восьми последних игр турки не пропускали, а в среднем за пять матчей пропускают всего 0,20 гола. В атаке «Бешикташ» стабилен: он забивает в семи из девяти последних встреч, в среднем принося 1,20 гола за игру. В первом матче турки разгромили «Кауно Жальгирис» со счeтом 3:0, полностью доминируя на поле. В квалификации Лиги Европы они уже прошли «Градец Кралове» (1:0, 1:0), а в чемпионате Турции обыграли «Аланьяспор» (1:0) и «Эюпспор» (1:0). Гостям достаточно не проиграть с разницей в четыре мяча, чтобы выйти в групповой этап, но их класс и форма позволяют рассчитывать на победу и в ответной встрече.

Итоговый вывод: «Бешикташ» является безоговорочным фаворитом благодаря преимуществу после первого матча, феноменальной обороне и более высокому классу. «Кауно Жальгирис» способен забить, но его атакующие проблемы и слабая защита не позволяют мечтать о камбэке. Наиболее вероятный исход – победа гостей с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Бешикташ» одержал разгромную победу со счeтом 3:0. Текущая форма «Бешикташа» – стабильные победы и сухая оборона, тогда как «Кауно Жальгирис» регулярно пропускает и мало забивает. Разница в классе и преимущество после первой игры делают победу гостей практически неизбежной, несмотря на домашний фактор.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
1
Забитых мячей
3
0.5
В среднем за матч
1.5
1:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Лига Европы, 4 раунд
Бешикташ
3 : 0
20.08.2026
Кауно Жальгирис
Лига Европы, 4 раунд
Кауно Жальгирис
1 : 0
27.08.2026
Бешикташ
Лига Европы, 4 раунд
Бешикташ
3 : 0
20.08.2026
Кауно Жальгирис

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кауно Жальгирис
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
77
R. Lekiatas
ЦЗ
23
Aldayr Hernández
ЦЗ
45
Жори Муташи
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
8
Yukiyoshi Karashima
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦП
20
Anthony Kalik
ЦП
22
Deividas Mikelionis
ЦФ
15
Léo Ribeiro
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
Главный тренер
Гленн Сталь
Бешикташ
1
Александр Нюбель
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
28
Душан Влахович
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
29
Ilhan Fakili
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Кауно Жальгирис
55
Томас Шведкаускас
ВР
33
Marko Konatar
ЦЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
32
Франко Бальдассарра
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
10
Гратас Сиргедас
ЦП
7
Амин Бенчаиб
АП
24
Мотиеюс Бурба
ПВ
9
Леон Крекович
ЛФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Бешикташ
80
Доган Алемдар
ВР
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
9
Хен-Гю О
ЦФ
70
Ahmet Sami Bircan
ЦФ
4-4-3
37
Эдокполор
77
23
45
Муташи
70
Урега
17
Фиолич
20
8
27
Дебелюх
15
22
4-2-1-3
1
Нюбель
62
Мурильо
53
Топджу
35
Джало
11
Уаттара
6
Озкан
8
Йилмаз
15
Олайтан
29
18
Черны
28
Влахович
17
Фиолич
32
Бальдассарра
32
Бальдассарра
17
Фиолич
8
14
Сливка
14
Сливка
8
20
7
Бенчаиб
7
Бенчаиб
20
15
9
Крекович
9
Крекович
15
27
Дебелюх
19
Оливейра
19
Оливейра
27
Дебелюх
15
Олайтан
90
Кылыксой
90
Кылыксой
15
Олайтан
28
Влахович
9
О
9
О
28
Влахович
29
8
Хаджиахметович
8
Хаджиахметович
29
18
Черны
7
Рашица
7
Рашица
18
Черны
8
Йилмаз
70
70
8
Йилмаз
Остались в запасе
Кауно Жальгирис
Бешикташ
55
Томас Шведкаускас
ВР
33
Marko Konatar
ЦЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
10
Гратас Сиргедас
ЦП
24
Мотиеюс Бурба
ПВ
Главный тренер
Гленн Сталь
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
80
Доган Алемдар
ВР
22
Taylan Bulut
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
10
Оркун Кекчю
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
55
Томас Шведкаускас
ВР
33
Marko Konatar
ЦЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
10
Гратас Сиргедас
ЦП
24
Мотиеюс Бурба
ПВ
Остались в запасе
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
80
Доган Алемдар
ВР
22
Taylan Bulut
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
10
Оркун Кекчю
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
Главный тренер
Гленн Сталь
Главный тренер
Винченцо Итальяно

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Бешикташа» с разницей как минимум в два мяча. Феноменальная оборона гостей, их комфортное преимущество после первого матча и слабая атака «Кауно Жальгириса», который забивает в среднем 0,80 гола за игру, не оставляют сомнений в исходе. Хозяева могут попытаться забить гол престижа, но вряд ли смогут избежать поражения с крупным счeтом. Рекомендуемая ставка – победа «Бешикташа» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Кауно Жальгирис» и «Бешикташем» состоится 27 августа 2026 года в Каунасе на стадионе Дарюса и Гиренаса и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Кауно Жальгирис» – «Бешикташ»: смотреть онлайн.

2.05
Победа «Бешикташа» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Рассказов Михаил
Лига Европы Бешикташ Кауно Жальгирис
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