Ответный матч плей-офф Лиги Европы между литовским «Кауно Жальгирис» и турецким «Бешикташем» пройдет 27 августа 2026 года в Каунасе на стадионе Дарюса и Гиренаса. Первая встреча в Стамбуле завершилась разгромной победой хозяев со счeтом 3:0, и теперь литовскому клубу предстоит совершить чудо, чтобы отыграть три мяча и пройти в групповой этап. «Бешикташ» подходит к ответной игре с феноменальной обороной – в шести из восьми последних матчей они не пропускали, а в среднем за пять игр пропускают всего 0,20 гола. «Кауно Жальгирис», напротив, испытывает серьeзные проблемы в атаке (0,80 гола за матч) и регулярно пропускает (2,20). Сможет ли литовский клуб преподнести сенсацию и хотя бы реабилитироваться за разгром на выезде, или «Бешикташ» уверенно подтвердит свой класс и выйдет в групповой этап?

Кто победит в матче

«Кауно Жальгирис» постарается использовать поддержку родных трибун, чтобы достойно завершить двухматчевое противостояние. Команда не проигрывает в шести из восьми последних домашних матчей, что даeт некоторую надежду на положительный результат. Однако атака литовцев действует крайне неэффективно – в среднем 0,80 гола за последние пять игр, а в первом матче они не сумели забить «Бешикташу» на выезде. Оборона хозяев также уязвима: в среднем 2,20 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в трeх последних матчах. Чтобы отыграть три мяча, «Кауно Жальгирису» необходимо забивать как минимум трижды и не пропускать – задача практически невыполнимая против столь организованного соперника. Даже при поддержке своих болельщиков шансы на камбэк выглядят минимальными.

«Бешикташ» подходит к ответной игре с комфортным преимуществом и феноменальной формой. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а еe оборона действует образцово – в шести из восьми последних игр турки не пропускали, а в среднем за пять матчей пропускают всего 0,20 гола. В атаке «Бешикташ» стабилен: он забивает в семи из девяти последних встреч, в среднем принося 1,20 гола за игру. В первом матче турки разгромили «Кауно Жальгирис» со счeтом 3:0, полностью доминируя на поле. В квалификации Лиги Европы они уже прошли «Градец Кралове» (1:0, 1:0), а в чемпионате Турции обыграли «Аланьяспор» (1:0) и «Эюпспор» (1:0). Гостям достаточно не проиграть с разницей в четыре мяча, чтобы выйти в групповой этап, но их класс и форма позволяют рассчитывать на победу и в ответной встрече.

Итоговый вывод: «Бешикташ» является безоговорочным фаворитом благодаря преимуществу после первого матча, феноменальной обороне и более высокому классу. «Кауно Жальгирис» способен забить, но его атакующие проблемы и слабая защита не позволяют мечтать о камбэке. Наиболее вероятный исход – победа гостей с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Бешикташ» одержал разгромную победу со счeтом 3:0. Текущая форма «Бешикташа» – стабильные победы и сухая оборона, тогда как «Кауно Жальгирис» регулярно пропускает и мало забивает. Разница в классе и преимущество после первой игры делают победу гостей практически неизбежной, несмотря на домашний фактор.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 1 Забитых мячей 3 0.5 В среднем за матч 1.5 1:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч Лига Европы, 4 раунд Бешикташ 3 : 0 Кауно Жальгирис Лига Европы, 4 раунд Кауно Жальгирис 1 : 0 Бешикташ Лига Европы, 4 раунд Бешикташ 3 : 0 Кауно Жальгирис

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Бешикташа» с разницей как минимум в два мяча. Феноменальная оборона гостей, их комфортное преимущество после первого матча и слабая атака «Кауно Жальгириса», который забивает в среднем 0,80 гола за игру, не оставляют сомнений в исходе. Хозяева могут попытаться забить гол престижа, но вряд ли смогут избежать поражения с крупным счeтом. Рекомендуемая ставка – победа «Бешикташа» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Кауно Жальгирис» и «Бешикташем» состоится 27 августа 2026 года в Каунасе на стадионе Дарюса и Гиренаса и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.