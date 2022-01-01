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Литва. А-Лига
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Кауно Жальгирис
€ 6,45 млн
Кауно Жальгирис
Каунас
Литва. А-Лига
Стадион:
Стадион имени С. Дарюса и С. Гиренаса
Сайт:
http://zalgiris.lt/football/
Тренер:
Гленн Сталь
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«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Брайтон» – «Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
28 августа
«Кауно Жальгирис» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Кауно Жальгирис» – «Бешикташ»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Бешикташ» – «Кауно Жальгирис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Бешикташ» – «Кауно Жальгирис»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Трансляция
«Кауно Жальгирис» – «Динамо Загреб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2026
11 августа
«Кауно Жальгирис» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
10 августа
«Динамо Загреб» – «Жальгирис»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
3 августа
«Жальгирис Каунас» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
28 июля
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