Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между хорватским «Динамо Загреб» и литовским «Жальгирисом» пройдет 4 августа 2026 года в Загребе на стадионе «Максимир». Хозяева подходят к игре с феноменальной 24-матчевой беспроигрышной серией и традиционно сильны на своем поле, тогда как гости также впечатляют, имея 9-матчевую серию без поражений и надежную оборону, пропуская в среднем 0.40 гола за последние пять игр. Встреча двух команд с длительными беспроигрышными сериями обещает стать проверкой для атакующей мощи хозяев против организованной защиты гостей. Сможет ли «Жальгирис» навязать борьбу фавориту на его поле, или «Динамо Загреб» продолжит свою победную поступь и сделает серьезный шаг к групповому этапу?

Кто победит в матче

«Динамо Загреб» подходит к этому матчу с колоссальным преимуществом в опыте и классе. Команда не проигрывает в 24 последних матчах во всех турнирах, что говорит о невероятной стабильности и уверенности. В последних пяти играх хорватский гранд забил 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустил 5 (1.00), демонстрируя сбалансированную игру. Важно, что «Динамо» забивает в трех последних матчах и традиционно сильно на своем стадионе «Максимир», где поддержка трибун становится серьезным аргументом. В предыдущем раунде загребцы прошли швейцарский «Тун» (3:2, 1:1), показав характер и умение добиваться нужного результата даже при пропущенных голах. Однако оборона хозяев не выглядит непробиваемой, что дает сопернику шансы на гол.

«Жальгирис» также находится в отличной форме и подходит к игре с высоким настроем. Команда не проигрывает в девяти последних матчах и не пропускает в трех последних встречах, сохранив свои ворота в неприкосновенности. В последних пяти играх литовцы забили 11 голов (в среднем 2.20 за матч) и пропустили всего 2 (0.40), что указывает на великолепную оборону и эффективную атаку. В Лиге чемпионов «Жальгирис» не проигрывает в четырех последних матчах, уверенно пройдя «Дриту» (3:2, 1:0) и «КИ Клаксвик» (0:0, 1:0). Гости забивают в пяти из семи последних матчей, а их защита выглядит практически непроходимой для соперников уровня литовского чемпионата. Однако против такого гранда, как «Динамо Загреб», в гостях это будет серьезным испытанием.

Итоговый вывод: «Динамо Загреб» является безоговорочным фаворитом благодаря своему классу, опыту и преимуществу домашнего поля. «Жальгирис» способен дать бой за счет организованной обороны и умения забивать, но разница в уровне соперников слишком велика. Наиболее вероятным сценарием видится победа хозяев с разницей как минимум в два мяча, при этом гости имеют шансы отличиться, учитывая, что «Динамо» пропускает в последних матчах.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Динамо Загреб» находится в феноменальной форме, имея 24-матчевую беспроигрышную серию, тогда как «Жальгирис» также демонстрирует стабильность с 9 матчами без поражений и надежной обороной. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться классом и опытом хозяев, которые играют на своем поле. Учитывая, что «Динамо» редко проигрывает, а «Жальгирис» уверен в своей защите, это создает предпосылки для упорной борьбы, но класс хорватского гранда должен взять верх.





Прогноз на победителя

Учитывая феноменальную форму «Динамо Загреб», его 24-матчевую беспроигрышную серию и преимущество домашнего поля, а также класс и опыт, мы прогнозируем уверенную победу хозяев с разницей минимум в два мяча. «Жальгирис» способен дать бой за счет организованной обороны, но атакующая мощь и мастерство загребцев должны сказаться. Рекомендуем ставку на победу «Динамо Загреб» с форой (-2) с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Динамо Загреб» и «Жальгирисом» состоится 4 августа 2026 года в Загребе на стадионе «Максимир» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.