Матч плей-офф Лиги Европы между стамбульским «Бешикташем» и литовским «Кауно Жальгирис» пройдет 20 августа в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк». Хозяева подходят к решающему противостоянию в феноменальной форме – пять побед подряд, пять сухих матчей и голевая серия из шести игр, тогда как гости, несмотря на опыт выступлений в еврокубках, имеют проблемы в обороне и уступают в классе. Разница между командами колоссальна, и «Бешикташ» является абсолютным фаворитом. Сможет ли литовский клуб преподнести сюрприз и дать бой турецкому гранду, или хозяева продолжат свою победную поступь и сделают уверенный шаг к групповому этапу?

Кто победит в матче

В пользу «Бешикташа» говорит абсолютно все. Турецкий гранд выиграл пять последних матчей, не пропускает в пяти встречах подряд, а в среднем за последние пять игр забивает 1,20 гола. Голевая серия хозяев насчитывает шесть матчей, а их защита выглядит практически неприступной. В квалификации Лиги Европы «Бешикташ» уверенно прошел «Градец Кралове» (1-0 и 1-0) и «Мидтьюлланд» (2-0 и 1-0), не пропустив ни одного гола в четырех еврокубковых матчах. В чемпионате Турции команда стартовала с победы над «Эюпспором» (1-0), подтвердив свою надежность в обороне. Домашняя поддержка на «Водафон Парке» станет дополнительным козырем для хозяев, которые нацелены на выход в групповой этап.

«Кауно Жальгирис» подходит к матчу с хорошей выездной статистикой в еврокубках – команда не проигрывает в шести из восьми последних гостевых матчей Лиги Европы. Однако в атаке литовцы не впечатляют: в среднем за последние пять игр они забивают 1,00 гола, а их защита пропускает 1,60 гола. В предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов «Кауно Жальгирис» потерпел разгром от «Динамо Загреб» (0-5), что наглядно демонстрирует проблемы команды против более сильных соперников. В чемпионате Литвы клуб сыграл вничью с «Трансинвестом» (1-1), но уровень литовского чемпионата несопоставим с турецким. Против такого соперника, как «Бешикташ», гостям будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Бешикташа». Хозяева имеют колоссальное преимущество в классе, форме и надежности в обороне, тогда как гости уступают по всем показателям и не имеют опыта игры против столь мощного соперника. Ожидается, что «Бешикташ» добьется победы с разницей минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Бешикташа» впечатляет – пять побед подряд и пять сухих матчей, тогда как «Кауно Жальгирис» пропускает в среднем 1,60 гола за игру и уступает в классе. Учитывая разницу в уровне команд и текущем состоянии, «Бешикташ» является абсолютным фаворитом, и матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 3 Забитых мячей 1 1.5 В среднем за матч 0.5 3:0 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч Лига Европы, 4 раунд Бешикташ 3 : 0 Кауно Жальгирис Лига Европы, 4 раунд Кауно Жальгирис 1 : 0 Бешикташ Лига Европы, 4 раунд Бешикташ 3 : 0 Кауно Жальгирис

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Бешикташа» с разницей минимум в три мяча. Хозяева находятся в феноменальной форме (пять побед подряд, пять сухих матчей), имеют надежную защиту и стабильную атаку, тогда как гости уступают в классе и имеют проблемы в обороне. Ожидаем, что «Бешикташ» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Бешикташа» с форой (-2,5) с коэффициентом 2.05.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Бешикташем» и «Кауно Жальгирис» состоится 20 августа 2026 года в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.