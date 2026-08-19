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«Бешикташ» – «Кауно Жальгирис»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

19 августа 2026 9:54
Бешикташ - Кауно Жальгирис
20 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Бешикташа» с форой (-2,5)
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Матч плей-офф Лиги Европы между стамбульским «Бешикташем» и литовским «Кауно Жальгирис» пройдет 20 августа в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк». Хозяева подходят к решающему противостоянию в феноменальной форме – пять побед подряд, пять сухих матчей и голевая серия из шести игр, тогда как гости, несмотря на опыт выступлений в еврокубках, имеют проблемы в обороне и уступают в классе. Разница между командами колоссальна, и «Бешикташ» является абсолютным фаворитом. Сможет ли литовский клуб преподнести сюрприз и дать бой турецкому гранду, или хозяева продолжат свою победную поступь и сделают уверенный шаг к групповому этапу?

Кто победит в матче

В пользу «Бешикташа» говорит абсолютно все. Турецкий гранд выиграл пять последних матчей, не пропускает в пяти встречах подряд, а в среднем за последние пять игр забивает 1,20 гола. Голевая серия хозяев насчитывает шесть матчей, а их защита выглядит практически неприступной. В квалификации Лиги Европы «Бешикташ» уверенно прошел «Градец Кралове» (1-0 и 1-0) и «Мидтьюлланд» (2-0 и 1-0), не пропустив ни одного гола в четырех еврокубковых матчах. В чемпионате Турции команда стартовала с победы над «Эюпспором» (1-0), подтвердив свою надежность в обороне. Домашняя поддержка на «Водафон Парке» станет дополнительным козырем для хозяев, которые нацелены на выход в групповой этап.

«Кауно Жальгирис» подходит к матчу с хорошей выездной статистикой в еврокубках – команда не проигрывает в шести из восьми последних гостевых матчей Лиги Европы. Однако в атаке литовцы не впечатляют: в среднем за последние пять игр они забивают 1,00 гола, а их защита пропускает 1,60 гола. В предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов «Кауно Жальгирис» потерпел разгром от «Динамо Загреб» (0-5), что наглядно демонстрирует проблемы команды против более сильных соперников. В чемпионате Литвы клуб сыграл вничью с «Трансинвестом» (1-1), но уровень литовского чемпионата несопоставим с турецким. Против такого соперника, как «Бешикташ», гостям будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Бешикташа». Хозяева имеют колоссальное преимущество в классе, форме и надежности в обороне, тогда как гости уступают по всем показателям и не имеют опыта игры против столь мощного соперника. Ожидается, что «Бешикташ» добьется победы с разницей минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Бешикташа» впечатляет – пять побед подряд и пять сухих матчей, тогда как «Кауно Жальгирис» пропускает в среднем 1,60 гола за игру и уступает в классе. Учитывая разницу в уровне команд и текущем состоянии, «Бешикташ» является абсолютным фаворитом, и матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
3
Забитых мячей
1
1.5
В среднем за матч
0.5
3:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Лига Европы, 4 раунд
Бешикташ
3 : 0
20.08.2026
Кауно Жальгирис
Лига Европы, 4 раунд
Кауно Жальгирис
1 : 0
27.08.2026
Бешикташ
Лига Европы, 4 раунд
Бешикташ
3 : 0
20.08.2026
Кауно Жальгирис

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Александр Нюбель
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
9
Хен-Гю О
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Кауно Жальгирис
55
Томас Шведкаускас
ВР
3
Антон Толордава
ЦЗ
77
Рокас Лекиатас
ЦЗ
33
Marko Konatar
ЦЗ
45
Жори Муташи
ПЗ
20
Anthony Kalik
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
7
Амин Бенчаиб
АП
9
Леон Крекович
ЛФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
Главный тренер
Гленн Сталь
Бешикташ
80
Доган Алемдар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
29
Ilhan Fakili
ЦФ
Кауно Жальгирис
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
23
Aldayr Hernández
ЦЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
8
Yukiyoshi Karashima
ЦП
10
Гратас Сиргедас
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦП
24
Мотиеюс Бурба
ПВ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
22
Deividas Mikelionis
ЦФ
15
Léo Ribeiro
ЦФ
4-2-2-2
1
Нюбель
62
Мурильо
35
Джало
33
Йилмаз
53
Топджу
6
Озкан
10
Кекчю
19
Троссард
15
Олайтан
18
Черны
9
О
4-3-1-2
55
Шведкаускас
45
Муташи
77
Лекиатас
33
3
Толордава
20
32
Бальдассарра
14
Сливка
7
Бенчаиб
27
Дебелюх
9
Крекович
33
Йилмаз
11
Уаттара
11
Уаттара
33
Йилмаз
9
О
28
Влахович
28
Влахович
9
О
15
Олайтан
8
Хаджиахметович
8
Хаджиахметович
15
Олайтан
19
Троссард
7
Рашица
7
Рашица
19
Троссард
18
Черны
29
29
18
Черны
9
Крекович
70
Урега
70
Урега
9
Крекович
7
Бенчаиб
17
Фиолич
17
Фиолич
7
Бенчаиб
27
Дебелюх
24
Бурба
24
Бурба
27
Дебелюх
20
19
Оливейра
19
Оливейра
20
Остались в запасе
Бешикташ
Кауно Жальгирис
90
Семих Кылыксой
ЦФ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
80
Доган Алемдар
ВР
22
Taylan Bulut
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
23
Aldayr Hernández
ЦЗ
8
Yukiyoshi Karashima
ЦП
10
Гратас Сиргедас
ЦП
22
Deividas Mikelionis
ЦФ
15
Léo Ribeiro
ЦФ
Главный тренер
Гленн Сталь
Остались в запасе
90
Семих Кылыксой
ЦФ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
80
Доган Алемдар
ВР
22
Taylan Bulut
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
Остались в запасе
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
23
Aldayr Hernández
ЦЗ
8
Yukiyoshi Karashima
ЦП
10
Гратас Сиргедас
ЦП
22
Deividas Mikelionis
ЦФ
15
Léo Ribeiro
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Гленн Сталь

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Бешикташа» с разницей минимум в три мяча. Хозяева находятся в феноменальной форме (пять побед подряд, пять сухих матчей), имеют надежную защиту и стабильную атаку, тогда как гости уступают в классе и имеют проблемы в обороне. Ожидаем, что «Бешикташ» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Бешикташа» с форой (-2,5) с коэффициентом 2.05.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Бешикташем» и «Кауно Жальгирис» состоится 20 августа 2026 года в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Бешикташ» – «Кауно Жальгирис»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

2.05
Победа «Бешикташа» с форой (-2,5)
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Автор: Бестужев Павел
Лига Европы Кауно Жальгирис Бешикташ
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