Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Прогнозы на футбол
  • «Жальгирис Каунас» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

«Жальгирис Каунас» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

28 июля 2026 9:43
Кауно Жальгирис - КИ Клаксвик
29 июл. 2026, среда 19:00 | Лига чемпионов, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
2.25
«Жальгириса» с форой (-1)
Сделать ставку

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между литовским «Жальгирис Каунас» и фарерским «КИ Клаксвик» пройдет 29 июля 2026. Первая встреча завершилась безголевой ничьей, что оставляет интригу перед ответной игрой. Хозяева подходят к матчу в отличной форме – восемь матчей без поражений и мощная атака (2.20 гола в среднем за последние пять игр). Гости, в свою очередь, также не проигрывают в трех последних еврокубковых матчах и имеют надежную оборону, пропуская в среднем 0.60 гола за игру. Сможет ли «Жальгирис» использовать преимущество домашнего поля и свою результативность, чтобы пройти в следующий раунд, или «КИ Клаксвик» продолжит свою оборонительную тактику и добьется ничьей или победы, достаточной для прохода? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Жальгирис Каунас» подходит к ответной игре с явным преимуществом в атаке: в последних пяти матчах команда забила 11 голов (в среднем 2.20 за игру) и пропустила всего три (0.60 в среднем). Литовский гранд не проигрывает в восьми последних встречах, а в первом раунде квалификации уверенно прошел «Дриту» с общим счетом 4:3. Домашняя форма «Жальгириса» впечатляет: в последних матчах чемпионата они разгромили «ФА Шяуляй» (4:0) и «Паневежис» (3:0). Однако в первом матче против «КИ Клаксвик» литовцы не смогли забить, что указывает на сложности против организованной обороны соперника. Их атакующий потенциал должен сказаться дома, но для этого нужно взломать компактную защиту гостей, которая редко пропускает.

«КИ Клаксвик» демонстрирует поразительную оборонительную устойчивость: в последних пяти матчах они пропустили всего три гола (0.60 в среднем), а в первом матче удержали свои ворота сухими. В еврокубках фарерцы не проигрывают в трех последних матчах и имеют хорошую гостевую статистику – они не проигрывают в 11 из 13 последних выездных матчей Лиги чемпионов. Однако атака «КИ Клаксвик» оставляет желать лучшего – всего четыре гола в пяти последних матчах (0.80 в среднем). В первом раунде они прошли «Атерт Биссен» с общим счетом 3:2, но в гостях им будет сложнее. «КИ Клаксвик» будет делать ставку на оборону и надеяться на контратаку или ничью, которая устроит их для прохода благодаря голу на выезде (хотя его нет, но 0:0 устраивает гостей, так как при равенстве голов в серии пенальти преимущество не имеет значения, но по правилам гостевой гол не учитывается, и при 0:0 будет дополнительное время, если в ответном матче тоже 0:0). Фактически гостям достаточно не проиграть, чтобы перевести игру в дополнительное время или пенальти, что делает их главными фаворитами по тактике.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Жальгирис» будет доминировать, но оборона «КИ Клаксвик» может выдержать. Наиболее вероятным исходом является победа хозяев с минимальным преимуществом, так как их атака мощнее, а гости редко забивают. Однако из-за оборонительной тактики гостей матч может быть нерезультативным.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Жальгирис» и «КИ Клаксвик» сыграли вничью 0:0, что показало способность гостей сдерживать атаку хозяев. Текущая форма «Жальгириса» (восемь матчей без поражений, 2.20 гола за игру) и оборонительная статистика «КИ Клаксвик» (0.60 пропущенных) указывают на то, что матч может завершиться с минимальным количеством голов. «Жальгирис» будет давить, но «КИ Клаксвик» известен своей дисциплиной в обороне.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (100%)
Побед - 0 (0%)
0
Забитых мячей
0
0
В среднем за матч
0
Крупнейшая победа
Лига чемпионов, 2 раунд
КИ Клаксвик
0 : 0
21.07.2026
Кауно Жальгирис

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Жальгирис Каунас» сумеет обыграть «КИ Клаксвик» с минимальным преимуществом в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, используя домашнюю поддержку и атакующий потенциал. Гости, вероятно, будут сосредоточены на обороне, но их низкая результативность не позволит им забить, тогда как хозяева найдут один-два момента для взятия ворот. Учитывая, что «Жальгирис» забивает в среднем 2.20 гола за матч, а «КИ Клаксвик» пропускает 0.60, хозяева должны реализовать свои моменты, но для страховки лучше взять победу с форой (-1). Ставка на победу «Жальгириса» с форой (-1) за 2.25 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Жальгирис Каунас» и «КИ Клаксвик» состоится 29 июля 2026 года в Каунасе на стадионе «Дарюс и Гиренас» и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Жальгирис Каунас» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

2.25
«Жальгириса» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов КИ Клаксвик Кауно Жальгирис
Другие прогнозы
28.07.2026
17:00
2.10
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи - Нефтяник
Победа «Нефтяника» с форой (-2.5)
28.07.2026
18:00
2.20
Лига чемпионов, 2 раунд
КуПС - Сабах
Победа «Сабаха»
28.07.2026
19:00
2.30
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кристалл-МЭЗТ - Салют
Победа «Салюта» с форой (-1.5)
28.07.2026
19:00
1.80
Лига чемпионов, 2 раунд
Линкольн - Мьеллбю
Победа «Мьеллбю» с форой (-1)
28.07.2026
20:00
1.65
Россия. Кубок, 1/32 финала
2DROTS - Орел
Победа «2Drots» с форой (-1.5)
28.07.2026
20:00
1.95
Лига конференций, 2 раунд
Рига - Вардар
Победа «Риги» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+