Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между литовским «Жальгирис Каунас» и фарерским «КИ Клаксвик» пройдет 29 июля 2026. Первая встреча завершилась безголевой ничьей, что оставляет интригу перед ответной игрой. Хозяева подходят к матчу в отличной форме – восемь матчей без поражений и мощная атака (2.20 гола в среднем за последние пять игр). Гости, в свою очередь, также не проигрывают в трех последних еврокубковых матчах и имеют надежную оборону, пропуская в среднем 0.60 гола за игру. Сможет ли «Жальгирис» использовать преимущество домашнего поля и свою результативность, чтобы пройти в следующий раунд, или «КИ Клаксвик» продолжит свою оборонительную тактику и добьется ничьей или победы, достаточной для прохода? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Жальгирис Каунас» подходит к ответной игре с явным преимуществом в атаке: в последних пяти матчах команда забила 11 голов (в среднем 2.20 за игру) и пропустила всего три (0.60 в среднем). Литовский гранд не проигрывает в восьми последних встречах, а в первом раунде квалификации уверенно прошел «Дриту» с общим счетом 4:3. Домашняя форма «Жальгириса» впечатляет: в последних матчах чемпионата они разгромили «ФА Шяуляй» (4:0) и «Паневежис» (3:0). Однако в первом матче против «КИ Клаксвик» литовцы не смогли забить, что указывает на сложности против организованной обороны соперника. Их атакующий потенциал должен сказаться дома, но для этого нужно взломать компактную защиту гостей, которая редко пропускает.

«КИ Клаксвик» демонстрирует поразительную оборонительную устойчивость: в последних пяти матчах они пропустили всего три гола (0.60 в среднем), а в первом матче удержали свои ворота сухими. В еврокубках фарерцы не проигрывают в трех последних матчах и имеют хорошую гостевую статистику – они не проигрывают в 11 из 13 последних выездных матчей Лиги чемпионов. Однако атака «КИ Клаксвик» оставляет желать лучшего – всего четыре гола в пяти последних матчах (0.80 в среднем). В первом раунде они прошли «Атерт Биссен» с общим счетом 3:2, но в гостях им будет сложнее. «КИ Клаксвик» будет делать ставку на оборону и надеяться на контратаку или ничью, которая устроит их для прохода благодаря голу на выезде (хотя его нет, но 0:0 устраивает гостей, так как при равенстве голов в серии пенальти преимущество не имеет значения, но по правилам гостевой гол не учитывается, и при 0:0 будет дополнительное время, если в ответном матче тоже 0:0). Фактически гостям достаточно не проиграть, чтобы перевести игру в дополнительное время или пенальти, что делает их главными фаворитами по тактике.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Жальгирис» будет доминировать, но оборона «КИ Клаксвик» может выдержать. Наиболее вероятным исходом является победа хозяев с минимальным преимуществом, так как их атака мощнее, а гости редко забивают. Однако из-за оборонительной тактики гостей матч может быть нерезультативным.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Жальгирис» и «КИ Клаксвик» сыграли вничью 0:0, что показало способность гостей сдерживать атаку хозяев. Текущая форма «Жальгириса» (восемь матчей без поражений, 2.20 гола за игру) и оборонительная статистика «КИ Клаксвик» (0.60 пропущенных) указывают на то, что матч может завершиться с минимальным количеством голов. «Жальгирис» будет давить, но «КИ Клаксвик» известен своей дисциплиной в обороне.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 1 (100%) Побед - 0 (0%) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Лига чемпионов, 2 раунд КИ Клаксвик 0 : 0 Кауно Жальгирис

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Жальгирис Каунас» сумеет обыграть «КИ Клаксвик» с минимальным преимуществом в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, используя домашнюю поддержку и атакующий потенциал. Гости, вероятно, будут сосредоточены на обороне, но их низкая результативность не позволит им забить, тогда как хозяева найдут один-два момента для взятия ворот. Учитывая, что «Жальгирис» забивает в среднем 2.20 гола за матч, а «КИ Клаксвик» пропускает 0.60, хозяева должны реализовать свои моменты, но для страховки лучше взять победу с форой (-1). Ставка на победу «Жальгириса» с форой (-1) за 2.25 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Жальгирис Каунас» и «КИ Клаксвик» состоится 29 июля 2026 года в Каунасе на стадионе «Дарюс и Гиренас» и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.