Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между косоварским «Дукаджини» и швейцарским «Лугано» пройдет 29 июля 2026 года в Косове. Первая встреча завершилась минимальной победой гостей (1:0), что оставляет хозяевам шанс на спасение, но для этого им нужно побеждать с любым счетом, не пропуская. «Дукаджини» подходит к матчу с неплохой атакующей статистикой (девять голов в пяти последних играх), однако их оборона регулярно пропускает. «Лугано», напротив, находится в отличной форме: команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, имеет одну из лучших защит в турнире (0.60 пропущенных в среднем за последние пять игр) и стабильно забивает в 19 матчах подряд. Сможет ли «Дукаджини» использовать домашнюю поддержку и свои атакующие козыри, чтобы отыграть дефицит и сотворить сенсацию, или «Лугано» подтвердит статус фаворита и уверенно пройдет в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Дукаджини» подходит к ответной игре с необходимостью атаковать: команда забивает в среднем 1.80 гола за последние пять матчей, что дает надежду на гол, но ее оборона пропускает 1.20 в среднем, что против стабильной атаки соперника может стать критическим. В первом матче косовары не смогли забить «Лугано», что показало сложности против организованной защиты. Домашняя форма «Дукаджини» неплоха – они не проигрывают в пяти из семи последних матчей, но уровень сопротивления в чемпионате Косова несопоставим с швейцарским. Им нужно забивать и при этом не пропускать, что маловероятно, учитывая их проблемы в обороне и длительную голевую серию соперника.

«Лугано» демонстрирует феноменальную оборонительную устойчивость: в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0.60 гола, а забивают 1.80. Швейцарский клуб не проигрывает в восьми из десяти последних встреч и забивает в 19 матчах подряд – впечатляющая серия, которая говорит о стабильности. В первом матче «Лугано» добился минимальной победы, но по игре имел преимущество. Теперь, имея задел в один мяч, они будут играть вторым номером, рассчитывая на контратаки, и их атака, регулярно забивающая, способна использовать свободные зоны, которые появятся у хозяев. Опыт еврокубков и высокий класс игроков делают «Лугано» явным фаворитом.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Лугано» пройдет в следующий раунд, а в этом конкретном матче, скорее всего, добьется победы или ничьей. «Дукаджини» будет атаковать, но оборона гостей слишком надежна, чтобы пропустить больше одного мяча, а сами швейцарцы наверняка найдут свои моменты. Победа «Лугано» с разницей как минимум в один мяч, а возможно, и в два, выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Лугано» одержал победу 1:0, что дает швейцарцам психологическое преимущество. Текущая форма «Лугано» (19-матчевая голевая серия, 0.60 пропущенных за игру) и слабость обороны «Дукаджини» (пропускают в среднем 1.20) указывают на то, что гости должны как минимум не проиграть. «Дукаджини» дома сильнее, но против такого соперника их домашняя серия вряд ли поможет.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (100%) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч Лига конференций, 2 раунд Лугано 1 : 0 Дукаджини Лига конференций, 2 раунд Лугано 1 : 0 Дукаджини

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Лугано» сумеет не проиграть «Дукаджини» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций, сохранив преимущество, добытое в первой встрече. Швейцарский клуб имеет надежную оборону и стабильную атаку, тогда как хозяева вынуждены будут раскрываться, что приведет к голам в их ворота. Учитывая, что «Лугано» забивает практически в каждом матче, а «Дукаджини» пропускает в среднем 1.20 гола за игру, гости должны реализовать свои моменты и добиться победы. Ставка на победу «Лугано» с форой (-1) за 2 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Дукаджини» и «Лугано» состоится 29 июля 2026 года и начнется в 17:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.