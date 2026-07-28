Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между косоварским «Дукаджини» и швейцарским «Лугано» пройдет 29 июля 2026 года в Косове. Первая встреча завершилась минимальной победой гостей (1:0), что оставляет хозяевам шанс на спасение, но для этого им нужно побеждать с любым счетом, не пропуская. «Дукаджини» подходит к матчу с неплохой атакующей статистикой (девять голов в пяти последних играх), однако их оборона регулярно пропускает. «Лугано», напротив, находится в отличной форме: команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, имеет одну из лучших защит в турнире (0.60 пропущенных в среднем за последние пять игр) и стабильно забивает в 19 матчах подряд. Сможет ли «Дукаджини» использовать домашнюю поддержку и свои атакующие козыри, чтобы отыграть дефицит и сотворить сенсацию, или «Лугано» подтвердит статус фаворита и уверенно пройдет в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?
Кто победит в матче
«Дукаджини» подходит к ответной игре с необходимостью атаковать: команда забивает в среднем 1.80 гола за последние пять матчей, что дает надежду на гол, но ее оборона пропускает 1.20 в среднем, что против стабильной атаки соперника может стать критическим. В первом матче косовары не смогли забить «Лугано», что показало сложности против организованной защиты. Домашняя форма «Дукаджини» неплоха – они не проигрывают в пяти из семи последних матчей, но уровень сопротивления в чемпионате Косова несопоставим с швейцарским. Им нужно забивать и при этом не пропускать, что маловероятно, учитывая их проблемы в обороне и длительную голевую серию соперника.
«Лугано» демонстрирует феноменальную оборонительную устойчивость: в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0.60 гола, а забивают 1.80. Швейцарский клуб не проигрывает в восьми из десяти последних встреч и забивает в 19 матчах подряд – впечатляющая серия, которая говорит о стабильности. В первом матче «Лугано» добился минимальной победы, но по игре имел преимущество. Теперь, имея задел в один мяч, они будут играть вторым номером, рассчитывая на контратаки, и их атака, регулярно забивающая, способна использовать свободные зоны, которые появятся у хозяев. Опыт еврокубков и высокий класс игроков делают «Лугано» явным фаворитом.
С учетом всех факторов мы считаем, что «Лугано» пройдет в следующий раунд, а в этом конкретном матче, скорее всего, добьется победы или ничьей. «Дукаджини» будет атаковать, но оборона гостей слишком надежна, чтобы пропустить больше одного мяча, а сами швейцарцы наверняка найдут свои моменты. Победа «Лугано» с разницей как минимум в один мяч, а возможно, и в два, выглядит наиболее вероятным исходом.
Форма и история личных встреч
В единственном очном матче «Лугано» одержал победу 1:0, что дает швейцарцам психологическое преимущество. Текущая форма «Лугано» (19-матчевая голевая серия, 0.60 пропущенных за игру) и слабость обороны «Дукаджини» (пропускают в среднем 1.20) указывают на то, что гости должны как минимум не проиграть. «Дукаджини» дома сильнее, но против такого соперника их домашняя серия вряд ли поможет.
Прогноз на победителя
Мы ожидаем, что «Лугано» сумеет не проиграть «Дукаджини» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций, сохранив преимущество, добытое в первой встрече. Швейцарский клуб имеет надежную оборону и стабильную атаку, тогда как хозяева вынуждены будут раскрываться, что приведет к голам в их ворота. Учитывая, что «Лугано» забивает практически в каждом матче, а «Дукаджини» пропускает в среднем 1.20 гола за игру, гости должны реализовать свои моменты и добиться победы. Ставка на победу «Лугано» с форой (-1) за 2 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч 2-го квалификационного раунда между «Дукаджини» и «Лугано» состоится 29 июля 2026 года и начнется в 17:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.