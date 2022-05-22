- 22 мая 2022
- 22:16 Чалов сделал ассист в последнем матче за «Базель» 3
- 6 марта 2022
- 18:08 Суперлига. Гол Чалова принес «Базелю» гостевую победу над «Лугано» 7
- 16:45 Чалов забил за «Базель» во второй игре подряд 12
- 16:14 Фото Чалов – в основе «Базеля» на матч с «Лугано»
- 21 января 2021
- 23:40 Фото Форвард «Лугано» Лунгойи перешел в «Ювентус» 1
- 30 июля 2020
- 15:14 Араторе вернулся в «Урал» из аренды
- 12 декабря 2019
- 23:07 Лига Европы. «Арсенал», уступая 0:2, отыгрался в матче со «Стандардом», «Динамо» вырвало ничью с «Лугано» 3
- 29 ноября 2019
- 06:57 Меньше ЦСКА в нынешней Лиге Европы забил только «Лугано» 8
- 7 ноября 2019
- 22:46 Лига Европы. «Севилья» досрочно вышла в плей-офф, «Селтик» обыграл «Лацио» и другие результаты
- 3 октября 2019
- 23:59 Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Стандард» и другие результаты 1
- 29 июля 2019
- 22:36 Агент Карлиньоса: «Переговоров с «Локомотивом» нет, нашим приоритетом было «Динамо» 2
- 12 июня 2019
- 12:42 Агент Карлиньоса: «Думаю, переход игрока в «Динамо» – вопрос одной недели» 6
- 23 ноября 2017
- 23:12 Лига Европы. «Хапоэль» проиграл «Лугано» и лишился шансов на выход в плей-офф
- 19 октября 2017
- 22:13 Лига Европы. «ФКСБ» победил в Израиле, «Лугано» и «Виктория» забили пять голов 1
- 22 сентября 2017
- 00:00 Видео «Сьон» Митрюшкина обыграл «Лугано» в чемпионате Швейцарии, президент гостей избил журналиста 2
- 23 марта 2017
- 14:41 Главный тренер «Лугано» из-за поражения команды ранним утром вывез команду на завод 5
- 4 июня 2016
- 20:35 Земан может вернуться в Серию А
- 24 апреля 2016
- 07:22 Митрюшкин: «Мой дебют за «Сьон»? Я еще ничего не достиг»
- 23 апреля 2016
- 18:49 Митрюшкин впервые выйдет в стартовом составе «Сьона» 1
- 20 февраля 2016
- 23:18 Хююпя: «Кержаков часто бьет по воротам, пусть продолжает» 3
- 15 января 2016
- 06:43 Гатагов заинтересовал клубы из Швейцарии и Италии