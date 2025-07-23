24 июля на «Арене Тун» в Швейцарии «Лугано» примет румынский «ЧФР» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Обе команды демонстрируют отличную форму, набирая обороты в атаке и демонстрируя эффективность в последних матчах. Встреча обещает быть напряжeнной и насыщенной тактической борьбой.

«Лугано»

Швейцарский клуб уверенно готовился к сезону через серию товарищеских матчей, где показал высокий уровень реализации – 8 голов в двух последних играх. Команда стабильно забивает (2.0 гола в среднем за игру за 5 матчей) и редко уходит с поля без забитого мяча. При этом «Лугано» регулярно допускает ошибки в защите: 6 пропущенных матчей из 8 последних – тревожный показатель перед встречей с организованным соперником.Победная серия из трeх матчей придаeт уверенности, но уровень оппозиции в недавних играх уступает еврокубковому.

«ЧФР»

Румынский клуб входит в матч в отличной форме: 15 побед или ничьих в 17 последних встречах – это показатель стабильности. Команда доминировала в последнем матче Лиги Европы, разгромив «Пакш» со счeтом 3:0. Оборона «ЧФР» остаeтся одной из сильнейших сторон: всего 0.8 пропущенных гола в среднем за 5 последних матчей. В атаке команда эффективна, хотя и менее результативна, чем «Лугано».Опыт и выстроенная структура игры позволяют «ЧФР» уверенно контролировать темп и минимизировать ошибки.

Факты о командах:

«Лугано»

Победа в 3 последних матчах

В среднем: 2.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 8 матчах подряд

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«ЧФР»

Победа в 2 из 3 последних матчей

В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 15 из 17 матчей

Победа 3:0 над «Пакш» в прошлом раунде

Прогноз на матч «Лугано» – «ЧФР»

Матч обещает быть равным, но «ЧФР» выглядит чуть убедительнее за счeт надeжной обороны и серьeзного еврокубкового опыта. Несмотря на атакующую форму «Лугано», румыны умеют сушить игру и добиваться нужного результата даже на выезде. Встреча может пройти с минимальным количеством моментов, где результат решит один гол или ошибка. При этом осторожный стиль «ЧФР» даeт им шансы зацепиться за положительный результат.

Рекомендованные ставки: