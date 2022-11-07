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- 21:50 Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
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- 13:23 Экс-защитник «Зенита» и «Ростова» Новосельцев отказал чемпиону Румынии 3
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- 24 декабря 2021
- 15:57 Агент Петреску: «Дан готов возглавить команду из любой российской лиги, вопрос о топ-клубах не стоит» 3
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- 22:46 Лига Европы. «Севилья» досрочно вышла в плей-офф, «Селтик» обыграл «Лацио» и другие результаты
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