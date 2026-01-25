У московского клуба сорвался трансфер экс-игрока ЦСКА

«Родина» хотела подписать шведского нападающего Алибека Алиева, но трансфер сорвался.

Московский клуб вeл переговоры со стороной 29-летнего форварда и даже согласовал зарплату игрока.

Однако после личного общения с Алиевым «Родина» решила отказаться от трансфера футболиста, который на тот момент находился в статусе свободного агента после ухода из шведского «Эстера». 4 января Алиев подписал контракт с румынским «ЧФР Клуж».

Алиев – уроженец Махачкалы и воспитанник академии шведского «Эльфсборга».

В 2015 году форварда за 300 тысяч евро купил ЦСКА – футболист сыграл 16 матчей за молодежную команду армейцев, в которых забил 5 голов. За первый состав он провел не менее 7 контрольных встреч во время сборов.