Тихонов сказал, кто из Первой лиги выйдет в РПЛ и стыковые матчи

Сегодня, 12:29
3

Бывший главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов сделал прогноз на исход борьбы в Первой лиге.

«Напрямую точно должен выйти «Факел». Если воронежцы разбазарят такое количество очков, то это будет катастрофа. Но с «Факелом» этого не случится. У «Урала» сразу два тяжeлых выезда – в Воронеж и Волгоград. Хотя в борьбе за второе место интрига возможна, думаю, что клуб из Свердловской области финиширует в топ-2.

В переходных же играх будут две команды из тройки «Родина», Кострома, «Ротор». Буду болеть за «Родину». Не только потому, что там мой сын. Просто москвичи обладают хорошим составом, стараются играть в футбол. Хотя что в Эмиратах, что в Турции они выглядели средне», – сказал Тихонов.

Источник: Metaratings.ru
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Факел Урал Родина Спартак К Ротор Тихонов Андрей
Комментарии (3)
evgen64
1772186478
Кострома по любомуне попадет в стык. Не дадут, как и Черноморского в прошлом сезоне из за стадиона
Ответить
boris63
1772187472
Ни Костроме ни Камаз не дадут зайти в ПЛ, будут тянуть за уши Родину и Ротор.
Ответить
Цугундeр
1772187915
)) Не, Кострома должна в стыках всем пояснить кто такой настоящий Спартак!))
Ответить
