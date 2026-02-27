Тихонов сказал, кто из Первой лиги выйдет в РПЛ и стыковые матчи

Бывший главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов сделал прогноз на исход борьбы в Первой лиге.

«Напрямую точно должен выйти «Факел». Если воронежцы разбазарят такое количество очков, то это будет катастрофа. Но с «Факелом» этого не случится. У «Урала» сразу два тяжeлых выезда – в Воронеж и Волгоград. Хотя в борьбе за второе место интрига возможна, думаю, что клуб из Свердловской области финиширует в топ-2.

В переходных же играх будут две команды из тройки «Родина», Кострома, «Ротор». Буду болеть за «Родину». Не только потому, что там мой сын. Просто москвичи обладают хорошим составом, стараются играть в футбол. Хотя что в Эмиратах, что в Турции они выглядели средне», – сказал Тихонов.