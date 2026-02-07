Введите ваш ник на сайте
Новый стадион «Торпедо» будет опасен для зрителей

Сегодня, 10:17

Юрист, блогер, агент, болельщик «Торпедо» Антон Смирнов поделился инсайдом о строительстве стадиона московского клуба.

По его словам, стадион строят из низкокачественных материалов, что впоследствии отразится на безопасности зрителей.

«По моей информации, стадион строится из максимально дешeвых материалов и в его названии вообще может отсутствовать слово «Торпедо», – написал Смирнов.

  • Арену планируют открыть в сентября.
  • Она располагается на Восточной улице.
  • «Торпедо» идет в Первой лиге 15-м.

Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. PARI Первая лига Торпедо
