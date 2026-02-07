Новый стадион «Торпедо» будет опасен для зрителей

Юрист, блогер, агент, болельщик «Торпедо» Антон Смирнов поделился инсайдом о строительстве стадиона московского клуба.
По его словам, стадион строят из низкокачественных материалов, что впоследствии отразится на безопасности зрителей.
«По моей информации, стадион строится из максимально дешeвых материалов и в его названии вообще может отсутствовать слово «Торпедо», – написал Смирнов.
- Арену планируют открыть в сентября.
- Она располагается на Восточной улице.
- «Торпедо» идет в Первой лиге 15-м.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова