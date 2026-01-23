Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тихонов объяснил, почему не достиг успеха в «Енисее»

23 января, 14:48

Бывший главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов подвел итоги своей работы в красноярском клубе.

– Андрей Валерьевич, в декабре 2025-го вы покинули «Енисей». Довольны своей работой в Красноярске?

– Это был очень ценный опыт. Я принял команду, когда она находилась в четырех очках от зоны вылета. А по итогам сезона-2023/24 мы заняли шестое место, показывая достойную игру. Считаю, хороший результат.

Но после этого значительная часть команды ушла, и пришлось строить все заново. ФНЛ – очень ровная и тяжелая лига, где многое решает старт сезона. Взять хотя бы костромской «Спартак», который с первых туров пошел вперед... Там в руководстве поняли, что можно и за РПЛ побороться, поэтому сейчас усиливаются, берут иностранцев под свой футбол.

«Енисей» же клуб с госфинансированием, что накладывает ограничения: мы не можем покупать игроков, а тратить разрешено только заработанные средства. За время моей работы клуб заработал 63 миллиона [рублей], а потратил всего четыре.

Если зарабатываешь такие деньги, думаю, на трех-четырех футболистов по 5 миллионов можно было потратиться.

Когда в принципе «Енисей» покинуло 70 процентов игроков, мы же никого не покупали... А брали ребят бесплатно. И заняли восьмое место [в сезоне-2024/25].

Отсидеться в обороне и отбиться с такими изменениями в составе можно. Но если ставишь комбинационный атакующий футбол и у тебя забирают нескольких лучших футболистов – тяжело что-то сделать.

Игроки уходят, адекватной замены нет. Плюс неудачно начали сезон.

  • «Енисей» занимает 13-е место в таблице Лиги PARI с 23 очками после 21 тура.
  • 55-летний Тихонов возглавлял команду с января 2024 года.
  • Его сменил Сергей Ташуев.

Еще по теме:
Тихонов – о работе Карседо: «Необычна, в игре организованный хаос» 4
Тихонов – о празднованиях голов в РПЛ: «Плачут и посылают сердечки всем, ###» 1
Тихонов отреагировал на ослабление санкций ФИФА в отношении российского футбола 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. PARI Первая лига Енисей Тихонов Андрей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
1
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
5
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
3
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
6
Примера. «Реал» крупно победил в дерби (4:1), у Мбаппе 2+1
Вчера, 23:59
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
2
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
1
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
27
Все новости
Все новости
Еще один московский клуб отказался от Дзюбы
Вчера, 14:38
6
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
11 сентября
1
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
11 сентября
Аленичев может вернуться к работе тренером впервые за 7 лет
10 сентября
3
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10 сентября
31
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
9 сентября
1
Экс-главный тренер «Спартака» ушел из тульского «Арсенала»
9 сентября
ФотоЛидер Первой лиги расстался с «Рокки» Бальбоа и словенским хавбеком
9 сентября
1
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
8 сентября
1
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
8 сентября
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
8 сентября
5
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
8 сентября
18
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
8 сентября
5
«Перестелю за свой счет»: Юран – о полях в ФНЛ
8 сентября
1
ФотоКлуб Первой лиги пополнился 28-м новобранцем в летнее трансферное окно
7 сентября
ФотоМосковский клуб подписал игрока сборной Беларуси
7 сентября
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
7 сентября
1
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
6 сентября
8
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
6 сентября
16
ВидеоПутин открыл стадион «Торпедо»
6 сентября
18
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
5 сентября
15
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
5 сентября
1
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
5 сентября
2
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
5 сентября
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
4 сентября
4
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
4 сентября
10
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
3 сентября
2
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
3 сентября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+