Тихонов – о работе Карседо: «Необычна, в игре организованный хаос»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов оценил игру красно-белых под руководством Хуана Карлоса Карседо.

Накануне москвичи обыграли «Зенит» (2:0) в 5-м туре РПЛ.

«У нас любят говорить после двух‑трех побед, что все – «Спартак» готов стать чемпионом. Каждый год это говорят, но никак не происходит.

Для меня работа Карседо в «Спартаке» необычна. В игре организованный хаос – любой полузащитник может сыграть на любом месте. Они перемещаются при этом так, что свободных зон нет.

«Зенит», «Спартак», «Краснодар», ЦСКА – у них у всех есть потенциал для борьбы за чемпионство», – сказал Тихонов.