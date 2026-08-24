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  • Тихонов – о работе Карседо: «Необычна, в игре организованный хаос»

Тихонов – о работе Карседо: «Необычна, в игре организованный хаос»

24 августа, 09:38
4

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов оценил игру красно-белых под руководством Хуана Карлоса Карседо.

Накануне москвичи обыграли «Зенит» (2:0) в 5-м туре РПЛ.

«У нас любят говорить после двух‑трех побед, что все – «Спартак» готов стать чемпионом. Каждый год это говорят, но никак не происходит.

Для меня работа Карседо в «Спартаке» необычна. В игре организованный хаос – любой полузащитник может сыграть на любом месте. Они перемещаются при этом так, что свободных зон нет.

«Зенит», «Спартак», «Краснодар», ЦСКА – у них у всех есть потенциал для борьбы за чемпионство», – сказал Тихонов.

  • Москвичи вышли на 2-е место в РПЛ с 12 очками после 5 туров. Питерцы идут 4-ми с 9 баллами.
  • Карседо возглавляет «Спартак» с 8 января.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Тихонов Андрей Карседо Хуан Карлос
Комментарии (4)
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...уефан
1787555480
...на счёт "организованного хаоса", на 100% прав Андрей. В некоторые нюансы игровых схем по позициям я лично до сих пор не могу въехать. Надеюсь, и аналитики соперников тоже)...
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oyabun
1787556705
Иногда этот хаос в минус. Как в прошлой игре, когда Карседо поставил Маркиньоса на неродной правый фланг и у него ничего там не получалось.
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САДЫЧОК
1787558757
Да.
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