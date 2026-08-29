Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию»

Футбольный эксперт Александр Бубнов упрекнул главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо за поведение в матче с «Зенитом» (2:0).

– Ты знаешь, чем Карседо подмочил свою репутацию очень сильно? Я бы его даже наказал.

– За что?

– И не только в клубе, его и РФС должен наказать. Ты знаешь, что он человека ударил? Своего причeм. Начальника команды.

– Это когда он толкнул?

– Да. Станкович бросался на судей, но Станкович пальцем не трогал никого из своих ассистентов. А здесь ударил человека, да ещe русского. Ну, это настолько плохо.

– Я знаю, что внутри команды никто это не обсуждал, с юмором только восприняли. Вот настолько игра поглощает тренера.

– Если б тебе на таком поглощении двинули, тебе бы это понравилось?

- Я бы немножечко *** в моменте, но после матча я бы тренера понял.

– А что бы он делал, если начальник команды двинул в состоянии аффекта?