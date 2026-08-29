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  • Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию»

Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию»

29 августа, 15:30
14

Футбольный эксперт Александр Бубнов упрекнул главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо за поведение в матче с «Зенитом» (2:0).

– Ты знаешь, чем Карседо подмочил свою репутацию очень сильно? Я бы его даже наказал.

– За что?

– И не только в клубе, его и РФС должен наказать. Ты знаешь, что он человека ударил? Своего причeм. Начальника команды.

– Это когда он толкнул?

– Да. Станкович бросался на судей, но Станкович пальцем не трогал никого из своих ассистентов. А здесь ударил человека, да ещe русского. Ну, это настолько плохо.

– Я знаю, что внутри команды никто это не обсуждал, с юмором только восприняли. Вот настолько игра поглощает тренера.

– Если б тебе на таком поглощении двинули, тебе бы это понравилось?

- Я бы немножечко *** в моменте, но после матча я бы тренера понял.

– А что бы он делал, если начальник команды двинул в состоянии аффекта?

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Карседо Хуан Карлос Бубнов Александр
Комментарии (14)
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oyabun
1788007110
Не раздувайте из мухи слона. В своей команде сами между собой разберутся.
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Интерес
1788007454
Бей первым, Фредди!
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IVANRUS777
1788007816
Он его толкнул, а не ударил. Бубнов испанцев что ли не знает, когда они в игре полностью, то эмоции иногда берут верх. Начальник команды и главный тренер как нибудь сами разберутся между собой без рфс и Бубнова. Когда в Спартаке нет скандалов и всё идёт хорошо, то кому то нужно раздуть проблему из ничего, а то читать и смотреть не будут их контент.
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VVM1964
1788008511
Бубнова привлечь за национализм - "ударил человека, да ещё русского" !!! То есть расставлен приоритет в том, что "русский" - ярчайшее проявление национализма !!!...
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Бумбраш
1788013073
Толкнул и ударил это даже глаголы разные по звучанию..что вы как бабы ..ветерок подул,а у вас крики про ураган
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subbotaspartak
1788014387
Ой! Ой! Ой! Мордобой!!! Был начальник неподсуден, Но ему попали в Бубен...
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k611
1788016313
Из мухи слона делает...
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