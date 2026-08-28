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  • Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды

Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды

28 августа, 19:10
5

Зампредседателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сказал, что «Спартак» – это большой клуб.

В 5-м туре москвичи дома победили петербуржцев со счетом 2:0.

– Вам не кажется, что «Спартак» был особенно обозлен на «Зенит» после Суперкубка?

– Не сказал бы, что обозлен. Просто красно-белые в хорошем тонусе – как по игре, так и по настрою и самоотдаче. Они были очень хороши в этом матче.

– На ваш взгляд, «Спартак» сейчас самая сбалансированная и интересная команда в лиге?

– Клуб стал приходить в себя и играть интереснее. Барко – главная скрипка в «Спартаке» уже долгое время. Жедсону нашли такую позицию, при которой он может принимать участие в конструировании атак. Зобнин раскрылся при Карседо. Не знаю, третье или четвертое у него дыхание...

Неслучайно именно Роман забил второй гол «Зениту». Мне кажется, футболисты в хорошем настроении и почувствовали какое-то сплочение. Видно, что они получают удовольствие от того, что делают на поле.

– Ранее в интервью вы заявляли, что «Спартак» – не топ-клуб, даже если возьмет Кубок. Трофей команда выиграла и хорошо смотрится сейчас. Вы остались при своем мнении?

– Понятное дело, что «Спартак» – большой клуб. Но за десять лет после чемпионства он взял только два Кубка. Очень хорошо кто-то из экспертов в Англии сказал про «Манчестер Юнайтед»: «Ребята, что вы от них хотите? Они уже давно ничего не выигрывали».

  • «Спартак» занимает 2-е место в РПЛ с 12 очками после 5 туров. «Зенит» идет 4-м с 9 баллами.
  • В феврале 2026 года Аршавин сказал, что «Спартак» перестал быть топ-клубом. Позже, он сформулировал условие, при котором красно-белые, по его мнению, вернут себе прежний статус.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (5)
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Krasnodarskiy bombardirch
1787934516
Кому нужно мнение картавого муд..а
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Foxitkuban
1787936779
Как уж на сковороде
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Бумбраш
1787940208
Мнение чипсавина это его проблемы
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