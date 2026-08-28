Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды

Зампредседателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сказал, что «Спартак» – это большой клуб.

В 5-м туре москвичи дома победили петербуржцев со счетом 2:0.

– Вам не кажется, что «Спартак» был особенно обозлен на «Зенит» после Суперкубка?

– Не сказал бы, что обозлен. Просто красно-белые в хорошем тонусе – как по игре, так и по настрою и самоотдаче. Они были очень хороши в этом матче.

– На ваш взгляд, «Спартак» сейчас самая сбалансированная и интересная команда в лиге?

– Клуб стал приходить в себя и играть интереснее. Барко – главная скрипка в «Спартаке» уже долгое время. Жедсону нашли такую позицию, при которой он может принимать участие в конструировании атак. Зобнин раскрылся при Карседо. Не знаю, третье или четвертое у него дыхание...

Неслучайно именно Роман забил второй гол «Зениту». Мне кажется, футболисты в хорошем настроении и почувствовали какое-то сплочение. Видно, что они получают удовольствие от того, что делают на поле.

– Ранее в интервью вы заявляли, что «Спартак» – не топ-клуб, даже если возьмет Кубок. Трофей команда выиграла и хорошо смотрится сейчас. Вы остались при своем мнении?

– Понятное дело, что «Спартак» – большой клуб. Но за десять лет после чемпионства он взял только два Кубка. Очень хорошо кто-то из экспертов в Англии сказал про «Манчестер Юнайтед»: «Ребята, что вы от них хотите? Они уже давно ничего не выигрывали».