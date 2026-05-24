  Аршавин сформулировал условие, при котором «Спартак» вернется в число топ-клубов

Аршавин сформулировал условие, при котором «Спартак» вернется в число топ-клубов

24 мая, 16:01
10

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин вновь высказался о статусе «Спартака» в российском футболе.

– Если «Спартак» выиграет трофей, станет топ‑клубом?

– Конечно, нет. Они раз в сколько выигрывают? Раз в четыре года? Почти в пятилетку, ха‑ха. Ну молодцы.

– Что должен выиграть «Спартак», чтобы вы сказали, что это снова топ‑клуб?

– Должны выигрывать каждый год.

  • Сегодня «Спартак» сыграет в суперфинале FONBET Кубка России с «Краснодаром» в «Лужниках». Начало матча в 18:00 мск.
  • С 2004 года «Спартак» по 1 разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (10)
рылы
1779628436
в очередной раз стало очень стыдно за дезеувов)
СильныйМозг
1779628703
Комментарий скрыт модератором
СильныйМозг
1779628767
Комментарий скрыт модератором
Цугундeр
1779628946
Андрюша стал тупо шутить.( Спартак всегда остаётся топом, пока его побаиваются и ненавидят, несмотря на ..тые места. Это же (тем же ,и об то же место)) касается и Зенита, и многих других.
FROLL007
1779629060
Свинарня антинародная. Гыгыгы
evgevg13
1779630216
Аршавина хрен поймёшь. Сафонов ему не топ, т.к. дело не в количестве выигранных титулов за последнее время. Спартак ему не топ, потому что нет выигранных титулов за последнее время. Или он как рыба- не помнит, что делал(говорил) пять минут назад.
Номэд
1779630940
По мнению этого вшивого, топ-клуб в России только один, это бзденит с купленными чемпионствами. А вот спросить его, считает он топ клубом Арсенал, который за 20 лет стал чемпионом, вшивый ответит - да это топ, я там играл. Двуанусность вшивых не только у семёныча. Гыгыгы
radga
1779630956
Как много стало "маленького члена ....." Уберите этого идиота!
FCSpartakM
1779631696
Аршавин сморозил глупость, но стоит на своем до конца, доводя доводы до дурки. По его логике, у нас в стране только зенит топ клуб. И то не всегда, в том году же не выиграли ничего.
nik55
1779645592
тупой чипсоед
