Аршавин сформулировал условие, при котором «Спартак» вернется в число топ-клубов

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин вновь высказался о статусе «Спартака» в российском футболе.
– Если «Спартак» выиграет трофей, станет топ‑клубом?
– Конечно, нет. Они раз в сколько выигрывают? Раз в четыре года? Почти в пятилетку, ха‑ха. Ну молодцы.
– Что должен выиграть «Спартак», чтобы вы сказали, что это снова топ‑клуб?
– Должны выигрывать каждый год.
- Сегодня «Спартак» сыграет в суперфинале FONBET Кубка России с «Краснодаром» в «Лужниках». Начало матча в 18:00 мск.
- С 2004 года «Спартак» по 1 разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
Источник: «Матч ТВ»