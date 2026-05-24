Аршавин сформулировал условие, при котором «Спартак» вернется в число топ-клубов

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин вновь высказался о статусе «Спартака» в российском футболе.

– Если «Спартак» выиграет трофей, станет топ‑клубом?

– Конечно, нет. Они раз в сколько выигрывают? Раз в четыре года? Почти в пятилетку, ха‑ха. Ну молодцы.

– Что должен выиграть «Спартак», чтобы вы сказали, что это снова топ‑клуб?

– Должны выигрывать каждый год.