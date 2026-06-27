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  • Ташуев заявил, что Аршавин стал лучшим благодаря работе с ним

Ташуев заявил, что Аршавин стал лучшим благодаря работе с ним

Вчера, 16:58
4

Бывший тренер «Кубани» Сергей Ташуев вспомнил, как работал с Андреем Аршавиным.

– Я много общался с Луческу. Спрашивал – «какая звезда у вас выпила особенно много крови?» Он сразу отвечал – Роналдо. А у вас, значит, Рома Павлюченко?

– Нет. Так не скажу. А то Рома прочитает – обидится. Просто я не нашел к нему правильный подход! Вообще-то у меня не забалуешь – не то что «кровь пить»... Кстати, потом встречались и общались очень дружески. Никаких обид. А вот Аршавин в той же «Кубани» прошел у меня два тяжелейших сбора. Самые-самые мучительные. Все стонал: «Я порвусь... Я разорвусь...» Я слышу – и негромко ему: «Все будет нормально!» Закончилась история для нас печально.

– Таки порвался?

– Нет. В «Кубани» не было денег. Пять месяцев без зарплаты. Клуб решил освобождаться от высокооплачиваемых. Аршавина отпустили в Казахстан. Так он на этой базе стал лучшим игроком страны в «Кайрате»!

  • Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
  • Он завоевал 6 трофеев в составе «Зенита» и еще 2 в составе «Кайрата».
  • Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008. В его активе 17 голов и 21 ассист в 75 матчах за национальную команду.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Енисей Аршавин Андрей Ташуев Сергей
Комментарии (4)
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СильныйМозг
1782568936
Конечно не порвался, все порванные в спартаке.
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Я Памятник Себе 1
1782572017
Лучшим Шава был тогда, когда играл в Зените.
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САДЫЧОК
1782575267
Вообще то Аршавин далеко не лучший. Он просто талантливый.
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