Ташуев заявил, что Аршавин стал лучшим благодаря работе с ним

Бывший тренер «Кубани» Сергей Ташуев вспомнил, как работал с Андреем Аршавиным.

– Я много общался с Луческу. Спрашивал – «какая звезда у вас выпила особенно много крови?» Он сразу отвечал – Роналдо. А у вас, значит, Рома Павлюченко?

– Нет. Так не скажу. А то Рома прочитает – обидится. Просто я не нашел к нему правильный подход! Вообще-то у меня не забалуешь – не то что «кровь пить»... Кстати, потом встречались и общались очень дружески. Никаких обид. А вот Аршавин в той же «Кубани» прошел у меня два тяжелейших сбора. Самые-самые мучительные. Все стонал: «Я порвусь... Я разорвусь...» Я слышу – и негромко ему: «Все будет нормально!» Закончилась история для нас печально.

– Таки порвался?

– Нет. В «Кубани» не было денег. Пять месяцев без зарплаты. Клуб решил освобождаться от высокооплачиваемых. Аршавина отпустили в Казахстан. Так он на этой базе стал лучшим игроком страны в «Кайрате»!