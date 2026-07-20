В Первой лиге не засчитали гол, несмотря на полностью пересекший линию ворот мяч

Главный арбитр матча Первой лиги между «Ротором» и «СКА-Хабаровск» Антон Сидорин не засчитал гол защитника волгоградцев Эммерсона. Мяч полностью пересек линию ворот.

Эпизод произошел на 45+2-й минуте встречи, которая проходит на «Волгоград Арене». К перерыву счет оставался нулевым – 0:0.

ВАР в Первой лиге нет.

В стартовом туре «Ротор» на выезде уступил «Нижнему Новгороду» (2:4).

«СКА-Хабаровск» проиграл в гостях «Челябинску» (1:3).

«Ротор» в конце прошлого сезона участвовал в переходных матчах за место в РПЛ.

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