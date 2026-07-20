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  • В Первой лиге не засчитали гол, несмотря на полностью пересекший линию ворот мяч

В Первой лиге не засчитали гол, несмотря на полностью пересекший линию ворот мяч

Вчера, 20:37
3

Главный арбитр матча Первой лиги между «Ротором» и «СКА-Хабаровск» Антон Сидорин не засчитал гол защитника волгоградцев Эммерсона. Мяч полностью пересек линию ворот.

Эпизод произошел на 45+2-й минуте встречи, которая проходит на «Волгоград Арене». К перерыву счет оставался нулевым – 0:0.

ВАР в Первой лиге нет.

  • В стартовом туре «Ротор» на выезде уступил «Нижнему Новгороду» (2:4).
  • «СКА-Хабаровск» проиграл в гостях «Челябинску» (1:3).
  • «Ротор» в конце прошлого сезона участвовал в переходных матчах за место в РПЛ.

Скриншот трансляции VK Видео

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Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Ротор Сидорин Антон
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1784570807
Газик и его в РПЛ пропихнет
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zigbert
1784572701
К сожалению судья не увидел этот гол но изменить ничего уже нельзя.
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subbotaspartak
1784613400
Гол был, я видел. И ещё видел: нападающий в штрафной стоя на месте нападающий принимает мяч пред ним никого, останавливает мяч, после раздумья подрабатывает его другой ногой, выбрав направление бьёт третьей ногой. Но уже от нас из Сибири прибежали и заблокировали. Как там? Лучшая Лига? И вспомнился гол Месси: На скорости левой внешней стороной принял, не снижая скорости левой внешней стороной и забил...
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