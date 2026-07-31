Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»

«Локомотив» сохраняет интерес к полузащитнику «Спартака» Данилу Пруцеву, но пока не может выкупить его.

Вариант с подписанием игрока через аренду из «Нижнего Новгорода» не устраивает железнодорожников.

В «Локо» хотят приобрести права на хавбека напрямую, но у них нет денег на желаемую сделку.

Возможно, ситуация изменится после продажи Артема Карпукаса в «Зенит».

Сам футболист готов к различным вариантам, в том числе остаться в «Спартаке», но при условии получения большего количества игровой практики.