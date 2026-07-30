В клубе ФНЛ хотят видеть Дзюбу

Вратарь «Ротора» Никита Чагров хотел бы видеть в команде нападающего Артема Дзюбу.

– В «Ростове» вы застали Артема Дзюбу. Каков он вне камер?

– Был момент, когда я только-только перешел в «Ростов». Захожу на базу клуба, где в коридоре в первый мой день меня встречает Дзюба. Он посмотрел на меня и сказал: «Большим людям привет». Прикольно с ним пообщались. В целом у меня о нем только приятные впечатления. Мы много с ним общались вне тренировок. Ничего плохого не могу сказать. Он реально был «дядькой» для молодежи.

– Дзюба – легенда российского футбола?

– Думаю, да. Не зря же он является лучшим бомбардиром сборной России. Плюс он много лет, несмотря на возраст, держит высокую планку, это впечатляет. Человек прошел многое, ощутил огромное давление со стороны. Назову его легендой, да.

– Он сейчас без клуба. «Ротору» бы пригодился?

– 100 процентов. Нападающего такого плана в «Роторе» нет, но, наверное, он не согласится на такой вариант. Хотя в футболе все возможно.