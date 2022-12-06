- 6 декабря 2022
- 10:27 Фото Топ-10 самых посещаемых клубов России в осенней части сезона 9
- 24 октября 2022
- 21:18 «Зенит» побил рекорд «Ротора» в чемпионате России 21
- 5 октября 2022
- 22:47 Видео Евсеев на столе отпраздновал победу над «Ротором» 2
- 30 августа 2022
- 13:19 «Бордо» арендовал экс-игрока «Рубина»
- 30 июля 2022
- 19:10 «Зенит» продлил голевую серию в домашних матчах РПЛ. До рекорда – четыре игры 4
- 25 июля 2022
- 09:59 Стартовый матч «Ротора» во Второй лиге посетили более 23 тысяч зрителей 2
- 24 июля 2022
- 10:39 «Ротор» продал 20+ тысяч билетов на матч Второй лиги 4
- 21 июля 2022
- 00:29 Ветераны «Спартака» и «Ротора» проведут очный матч в октябре 2
- 9 июля 2022
- 16:04 «Ротор» арендовал вратаря «Краснодара»
- 27 июня 2022
- 19:02 Задача «Ротора» – выйти в РПЛ за несколько лет. Клуб вылетел во Вторую лигу
- 16:49 Фото «Ротор» объявил о назначении Стукалова главным тренером 2
- 15:57 Стукалов заявил, что возглавит «Ротор» 1
- 24 июня 2022
- 17:24 Экс-тренер «Уфы» Стукалов рассказал о переговорах с «Ротором»
- 20 июня 2022
- 20:44 «Ротор» выбирает между шестью тренерами 1
- 16 июня 2022
- 21:21 Фото «Рубин» объявил о возвращении Муллина
- 4 июня 2022
- 12:12 «Ротор» готов заменить «Томь» в ФНЛ 4
- 2 июня 2022
- 09:41 У «Ротора» осталось два игрока на контрактах. Клуб вылетел из ФНЛ
- 1 июня 2022
- 19:24 Умер чемпион России в составе ЦСКА Беркетов 4
- 21 мая 2022
- 18:14 «КАМАЗ», «Ротор», «Металлург», «Текстильщик» вылетели из ФНЛ 1
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- 17:19 «Ротор» вылетел из ФНЛ. В прошлом сезоне клуб играл в РПЛ 8
- 24 марта 2022
- 19:42 Тренер «Ротора» Куликов – о 18-м месте в ФНЛ: «И у «Барселоны» были плохие периоды» 2
- 19 марта 2022
- 20:01 ФНЛ. «Торпедо» на выезде победило «Факел», «Спартак-2» проиграл «Волгарю» и другие результаты
- 12 марта 2022
- 22:54 ФНЛ. «Оренбург» разгромил «Ротор», «Краснодар-2» уступил «Факелу» и другие результаты
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- 14:48 Кудряшов из «Томи» извинился перед Муллиным за сломанную челюсть 1
- 4 марта 2022
- 14:40 Хохлов: «Готов рассматривать предложения из РПЛ» 1
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- 20:56 Кубок России. Дубль Лисаковича принес «Рубину» волевую победу над «Ротором» 2