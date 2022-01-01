Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Ротор
€ 9,74 млн
Ротор
Волгоград
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Волгоград Арена
Сайт:
http://www.rotor-fc.com/
Тренер:
Дмитрий Парфенов
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Торпедо» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Ротора» на победу в матче 15-го тура
22 октября
Заявление «Торпедо» о срыве матча-открытия нового стадиона
21 октября
4
У «Торпедо» может сорваться матч-открытие нового стадиона
21 октября
2
Первая лига. «Сочи» благодаря экс-спартаковцу на выезде обыграл команду экс-спартаковца (1:0)
16 октября
4
«Ротор» – «Сочи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Сочи» на победу в матче 14-го тура
15 октября
«Ротор» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
На 2 стадионах клубов Первой лиги закупят оборудование для Fan ID
22 сентября
2
Первая лига. «Ротор» Парфенова «отвозил» команду Ташуева (4:0)
13 сентября
2
«Ротор» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Ротор» – «Енисей»: кто победит в матче 11 тура Первой лиги 2026/2027
12 сентября
«Волна» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
8 сентября
5
«Волна» – «Ротор»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
Трансляция
«Шинник» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
4 сентября
4
«Шинник» – «Ротор»: кто победит в матче 10-го тура Первой лиги 2026/2027
4 сентября
Видео
Игрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
31 августа
2
«Спартак Кострома» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
Трансляция
«Ротор» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Ротор» – «Нефтехимик»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027
23 августа
Трансляция
«Арсенал» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Трансляция
«Ротор» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2026
14 августа
Фото
«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
13 августа
«Ротор» – «Урал»: кто победит в матче 6-го тура Первой лиги 2026/2027
13 августа
Трансляция
«Ротор» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2026
9 августа
«Ротор» – «Челябинск»: кто победит в матче 5 тура Первой лиги 2026
8 августа
1
2
3
4
5
Главные новости
Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
12:37
1
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
2
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
1
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
3
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
13
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
3
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
3
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
17
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
8
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+