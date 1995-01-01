Статистика по турнирам:

Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна (2024) Россия. Кубок (2023-2024) Россия. Кубок (2022-2023) Россия. Кубок (2021-2022) Россия. ФНЛ (2021-2022) Россия. Кубок (2020-2021) Россия. Премьер-лига (2020-2021) Россия. ФНЛ (2019-2020) Россия. ФНЛ (2018-2019) Россия. Кубок (2017-2018) Россия. ФНЛ (2017-2018) Россия. Кубок (2016-2017) Россия. ФНЛ (2013-2014) Россия. ФНЛ (2012-2013) Россия. Первый дивизион (2010) Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг (2009) Россия. Кубок (2007-2008) Россия. Премьер-лига (2004) Россия. Премьер-лига (2003) Россия. Премьер-лига (2002) Чемпионат России (2001) Чемпионат России (2000) Чемпионат России (1999) Чемпионат России (1998) Чемпионат России (1997) Чемпионат России (1996) Чемпионат России (1995) Чемпионат России (1994) Чемпионат России (1993)