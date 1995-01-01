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    Ротор - состав

    Город Волгоград
    Дивизион Россия-2-я лига Лига А - «Золото»
    Сайт www.rotor-fc.com/
    Стадион Волгоград Арена
    Тренер Сергей Попков
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    73 Чагров Никита Россия Вра 29 7 0 0 0 0 -
    1 Аверкиев Вадим Россия Вра 26 1 0 0 0 0 -
    23 Зуйков Сергей Россия Защ 30 7 0 0 0 0 € 0.3 млн.
    2 Пелих Данил Россия Защ 23 7 0 1 1 0 -
    12 Прищепа Дмитрий Белоруссия Защ 22 7 0 0 0 0 € 0.3 млн.
    24 Крашевский Ярослав Россия Защ 20 7 0 0 1 0 -
    5 Шумских Алексей Россия Защ 33 6 1 1 0 0 € 0.25 млн.
    4 Никитин Алексей Россия Защ 32 5 0 0 0 0 € 0.8 млн.
    8 Шильников Глеб Россия Защ 20 1 0 0 0 0 -
    85 Пяткин Иван Россия Пол 20 8 0 0 0 0 -
    26 Дворецков Филипп Россия Пол 27 7 0 1 0 0 € 0.6 млн.
    9 Ахмедханов Ризван Россия Пол 31 6 0 0 0 1 -
    6 Завезен Юрий Россия Пол 28 6 0 0 1 0 € 0.25 млн.
    11 Усанов Алексей Россия Пол 23 6 1 0 1 0 -
    91 Камлашев Даниил Россия Пол 21 2 0 0 0 0 -
    40 Гаджимурадов Рамазан Россия Нап 26 8 4 1 2 0 € 0.4 млн.
    17 Сафронов Илья Россия Нап 25 8 4 1 0 0 -
    7 Арсентьев Даниил Россия Нап 22 8 0 1 1 0 € 0.25 млн.
    15 Лаврищев Дмитрий Россия Нап 25 7 1 0 1 0 -
    88 Болов Руслан Россия Нап 29 5 1 0 1 0 € 0.2 млн.
    Всего игроков: 20, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 6, нападающих: 5
    Россия
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