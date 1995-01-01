Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|73
|Чагров Никита
|Вра
|29
|7
|0
|0
|0
|0
|-
|1
|Аверкиев Вадим
|Вра
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|23
|Зуйков Сергей
|Защ
|30
|7
|0
|0
|0
|0
|€ 0.3 млн.
|2
|Пелих Данил
|Защ
|23
|7
|0
|1
|1
|0
|-
|12
|Прищепа Дмитрий
|Защ
|22
|7
|0
|0
|0
|0
|€ 0.3 млн.
|24
|Крашевский Ярослав
|Защ
|20
|7
|0
|0
|1
|0
|-
|5
|Шумских Алексей
|Защ
|33
|6
|1
|1
|0
|0
|€ 0.25 млн.
|4
|Никитин Алексей
|Защ
|32
|5
|0
|0
|0
|0
|€ 0.8 млн.
|8
|Шильников Глеб
|Защ
|20
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|85
|Пяткин Иван
|Пол
|20
|8
|0
|0
|0
|0
|-
|26
|Дворецков Филипп
|Пол
|27
|7
|0
|1
|0
|0
|€ 0.6 млн.
|9
|Ахмедханов Ризван
|Пол
|31
|6
|0
|0
|0
|1
|-
|6
|Завезен Юрий
|Пол
|28
|6
|0
|0
|1
|0
|€ 0.25 млн.
|11
|Усанов Алексей
|Пол
|23
|6
|1
|0
|1
|0
|-
|91
|Камлашев Даниил
|Пол
|21
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|40
|Гаджимурадов Рамазан
|Нап
|26
|8
|4
|1
|2
|0
|€ 0.4 млн.
|17
|Сафронов Илья
|Нап
|25
|8
|4
|1
|0
|0
|-
|7
|Арсентьев Даниил
|Нап
|22
|8
|0
|1
|1
|0
|€ 0.25 млн.
|15
|Лаврищев Дмитрий
|Нап
|25
|7
|1
|0
|1
|0
|-
|88
|Болов Руслан
|Нап
|29
|5
|1
|0
|1
|0
|€ 0.2 млн.
Всего игроков: 20, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 6, нападающих: 5