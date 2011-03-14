Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Ротор
Александр Трошечкин
€ 600 тыс
Александр Трошечкин
Ротор
23 апреля 1996 (30), Москва
#5 | Полузащитник
183 см | 78 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Талалаеву дали совет насчет назначения в «Спартак»
14 марта
«Спартаку» посоветовали российского тренера: «Истеричный клуб, но он справится»
14 марта
11
«Пари НН» объявил об уходе воспитанника «Локомотива»
20 января
«Ротор» подписал экс-игрока 6 клубов РПЛ и воспитанника «Зенита»
18 января
1
Раскрыты три трансферные цели «Торпедо»
2025.09.03 22:00
1
Символическая сборная 28-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.05.14 08:39
5
Полузащитник «Пари НН» – о тратах на продукты: «Зачем себя ограничивать, если я достаточно зарабатываю?»
2025.04.16 17:14
2
Трошечкин: «Многие футболисты живут тяжело»
2025.01.26 15:48
17
Трошечкин ответил, работают ли клубы РПЛ с судьями
2024.08.17 18:12
Трошечкин рассказал, что изменилось в «Пари НН» после ухода Юрана
2024.05.24 22:20
1
Трошечкин оценил промежуточное девятое место «Пари НН» в РПЛ
2023.12.12 12:59
Трошечкин из «Пари НН» раскрыл, как стал жертвой мошенников
2023.12.11 20:57
Гендиректор «Пари НН» прокомментировал ситуацию с обманом Трошечкина мошенниками
2023.12.11 13:40
Игрока «Пари НН» обманули на 133 тысяч рублей при покупке кроссовок
2023.12.11 13:30
1
Игрок «Пари НН» одним словом охарактеризовал Юрана
2023.10.25 17:26
Полузащитник «Пари НН» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Трактовали все в пользу одной команды»
2023.09.21 13:30
11
Фото
Трошечкин перешел из «Ахмата» в «Пари НН»
2023.06.28 10:51
1
Игрок «Ахмата» назвал российский футбол театром абсурда
2023.04.03 00:20
Трошечкин рассказал, как Ротенберг «проставился» перед командой в честь рождения ребенка
2023.03.23 00:20
1
«Торпедо» планирует купить еще одного игрока «Ахмата»
2022.12.17 22:23
1
Трошечкин рассказал, как игроки «Ахмата» отреагировали на отставку Талалаева
2022.09.14 01:05
1
Трошечкин: «У «Ахмата» огромное желание забраться в топ-5 РПЛ»
2022.08.22 11:48
Трошечкин: «Отставка Юрана – шок. Ребята в «Химках» уже привыкли к такой нестабильности»
2022.08.14 18:21
1
Видео
ЭСК: Иванов ошибочно не удалил Трошечкина в матче «Ахмат» – «Зенит» на 11-й минуте
2022.08.10 17:52
17
«Напоминает Анри, очень одарен». Трошечкин – о воспитаннике «Ахмата»
2022.08.01 12:46
1
Трошечкин: «Не понимаю тех, кто боится в Чечне из отеля выйти»
2022.08.01 11:29
4
Трошечкин выбрал 25-й номер в «Ахмате»
2022.02.18 18:24
Фото
«Ахмат» купил у «Химок» Трошечкина за 300 тысяч
2022.02.17 23:17
1
Контракт Трошечкина с «Ахматом» будет рассчитан до 2024 года («Чемпионат»)
2022.02.17 08:34
Трошечкин перейдет из «Химок» в «Ахмат» («Чемпионат»)
2022.02.16 11:30
2
1
2
Главные новости
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
4
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
3
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
43
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
6
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
1
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
1
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+