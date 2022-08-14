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    Трошечкин: «Отставка Юрана – шок. Ребята в «Химках» уже привыкли к такой нестабильности»

    Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин прокомментировал увольнение главного тренера «Химок» Сергея Юрана.

    • Трошечкин играл за подмосковный клуб с 2019 по 2021 год.
    • Юрана в «Химках» сменил Николай Писарев.

    «Отставка Юрана – шок. Наверное, как и у всех. Конечно, было неожиданно. Все сегодня видели причины. Появление Садыгова на поле? Без комментариев. Договорные матчи? Я исключаю такое. Я даже не хочу рассуждать на эту тему, потому что это грязь.

    С Черевченко был результат. Почему вернули, тоже непонятно. Вернули – убрали. Наверное, это нормальная ситуация. Ребята в «Химках» уже привыкли к такой нестабильности», – сказал Трошечкин.

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    Источник: «Чемпионат»

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