Джикия рассказал, какова ситуация с долгом «Химок»

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия сообщил, что «Химки» ему по-прежнему должны.

– Твой последний российский клуб – «Химки», где был хороший состав, но не результаты...

– Это нередкая история. Не могу сказать, что был провал – мы справились с задачей сохранения прописки в РПЛ. А затем господин Туфан Садыгов решил закрыть клуб. По спортивным показателям состав «Химок» выполнил задачу. Но мне не хочется анализировать то, что было. Это уже история.

– «Химки» все еще должны тебе?

– Долг есть, дело идет. Но с прошлого года не было выплачено ни рубля. Остается процент веры в то, что сказанное мужчиной будет выполнено.