Дзюба высказался о трансфере в Саудовскую Аравию

Нападающий Артем Дзюба был бы не против переехать в Саудовскую Аравию.
«Было бы интересно посоревноваться при том же Криштиану, увидеть, как все это смотрится. Но, думаю, там тяжело жить. Если ты не Роналду и тебе не платят 200 миллионов», – сказал Дзюба.
- В августе 2022 года Дзюба, после ухода из «Зенита» перешел в «Адана Демирспор». За турецкую команду нападающий провел 5 матчей и забил 1 гол.
- 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
Источник: «Р-Спорт»