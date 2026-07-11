Дзюба высказался о трансфере в Саудовскую Аравию

Нападающий Артем Дзюба был бы не против переехать в Саудовскую Аравию.

«Было бы интересно посоревноваться при том же Криштиану, увидеть, как все это смотрится. Но, думаю, там тяжело жить. Если ты не Роналду и тебе не платят 200 миллионов», – сказал Дзюба.