Шнякин прокомментировал возвращение Дзюбы в «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о возможном возвращении форварда Артема Дзюбы в «Спартак».

«С большим уважением к нему отношусь, но нынешний футбол «Спартака» требует другого. Иметь форварда-башню, который может выйти в экстренной ситуации, в конце матча – это необходимость.

Готов ли Дзюба согласиться на второстепенную роль для перехода в «Спартак»? Именно в «Спартак» – уверен, что да. Но это же вопрос желания многих людей. Готово ли руководство пойти на такой шаг? Не уверен, что болельщики готовы принять такое. Среди них точно будет разлом: достаточно и тех, кто его ненавидит, и тех, кто его уважает», – сказал Шнякин.