«Зенит» начал переговоры по игроку сборной Бразилии

«Зенит» начал переговоры с «Ботафого» по трансферу полузащитника Данило дос Сантоса.
К игроку сборной Бразилии также проявляли интерес «Рома», «Галатасарай» и «Ньюкасл».
Приоритетным вариантом считается переход в один из европейских грандов.
25-летний Данило на ЧМ-2026 сыграл в 4 матчах, в каждом из которых выходил на замену.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
- В этом году он провел за клуб 24 матча, забил 10 голов, сделал 3 ассиста.
- Срок контракта бразильца с «Ботафого» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: страница Валентина Фурлана в соцсети X