«Зенит» начал переговоры по игроку сборной Бразилии

«Зенит» начал переговоры с «Ботафого» по трансферу полузащитника Данило дос Сантоса.

К игроку сборной Бразилии также проявляли интерес «Рома», «Галатасарай» и «Ньюкасл».

Приоритетным вариантом считается переход в один из европейских грандов.

25-летний Данило на ЧМ-2026 сыграл в 4 матчах, в каждом из которых выходил на замену.