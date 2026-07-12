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«Зенит» начал переговоры по игроку сборной Бразилии

Сегодня, 17:30
7

«Зенит» начал переговоры с «Ботафого» по трансферу полузащитника Данило дос Сантоса.

К игроку сборной Бразилии также проявляли интерес «Рома», «Галатасарай» и «Ньюкасл».

Приоритетным вариантом считается переход в один из европейских грандов.

25-летний Данило на ЧМ-2026 сыграл в 4 матчах, в каждом из которых выходил на замену.

  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
  • В этом году он провел за клуб 24 матча, забил 10 голов, сделал 3 ассиста.
  • Срок контракта бразильца с «Ботафого» рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: страница Валентина Фурлана в соцсети X
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Ботафого Зенит Рома Галатасарай Ньюкасл Данило
Комментарии (7)
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Цугундeр
1783867648
))) "..страница Валентина Фурлана в соцсети X.." Посмотрел . Там насрано и фурланит не по деЦки.)
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FCSpartakM
1783867752
очередной фуфел, как будто перед глазами ЧМ не было
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andrei-sarap-yandex
1783870990
НАДО 3 легионеров продать чтобы купить ещё одного легионера....ДУГЛАС...НИНО.ДРКУШИЧ этих продать
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Юбиляр
1783871790
Главное чтобы не Данило Данило!🤣...
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Бумбраш
1783872478
Решили ещё одному сантосу дать паспорт...ох уж эти неугомонные грозовцы..
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Cleaner
1783876425
Вот же Зенит российского футбола! Опять собирается засунуть свою немытую лапу в карман РОССИЙСКОГО БЮДЖЕТА! Ни стыда у питерской команды ни совести...(((
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