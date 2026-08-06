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  • Смолов рассказал об эмоциях после незабитого пенальти с Хорватией на ЧМ-2018

Смолов рассказал об эмоциях после незабитого пенальти с Хорватией на ЧМ-2018

6 августа, 16:40
6

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов вспомнил незабитый пенальти в матче с Хорватией.

  • На ЧМ-2018 Смолов не реализовал послематчевый 11-метровый в игре 1/4 финала с Хорватией (2:2, по пенальти 3:4).
  • Нападающий ударил паненкой. Вратарь хорватов Даниэль Субашич поймал мяч.

«Когда ты растерян, когда у тебя literally трясутся коленки и ты не понимаешь, что делать, принимаешь самое плохое решение. Я сам себя спрашиваю: почему не пробил на силу? Даже не забить, а просто пробить на силу. И нет ответа. В итоге выбрал самое сложное и плохое решение. Не сработало по ряду причин. Но точно надо было это прожить.

Мне кажется, больше критиковали за само исполнение. Но на самом деле, если бы у меня не дрожали коленки, я бы нормально пробил. Я уже так бил и забивал.

Был ли я уверен в таком решении? Нет, не был. Просто в ту неделю я не тренировал пенальти в правый угол, а про левый все знали, что могу туда пробить. И еще Субашич – здоровый. Думаю: буду разбегаться вправо, он это поймет, ведь вратари тоже готовятся.

При пенальти у вратаря вообще психологическое преимущество. Ну забили ему – не выручил и не выручил. А футболист не забил – на тебе груз ответственности.

Что испытал в тот момент? Пространственный вакуум, что ли. Экзистенциальную противофазу. Хочется, чтобы появилась хоть какая-то мысль или осознание, но ничего нет. Ты понимаешь, что произошло что-то непоправимое, отмотать это назад уже невозможно, и пытаешься найти во внешнем мире какую-то точку опоры, чтобы немного прийти в себя. У меня это были родители на трибуне, – сказал Смолов.

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Источник: ютуб-канал Федора Смолова
Россия. Премьер-лига Россия Смолов Федор
Комментарии (6)
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Император 1
1786023977
Зачем ты бил, если коленки дрожали!? Да тебе вообще плевать, а все помнят, как из-за тебя не прошли в полуфинал!
Ответить
FFR
1786025765
Блин, отстаньте от человека, уже прошло 8 лет, сколько можно повторять, муссировать одно и то же...
Ответить
R_a_i_n
1786027301
Эх Федя-Федя... Что-то подобное было у Филимонова после 404.
Ответить
crf57
1786028202
ДА он всю жизнь на поле и за полем пижоном был,вот и наказал сам себя а заодно и всю страну,жалкий футболистик!!
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АЛЕКС 58
1786032021
Бухать меньше нужно в Кофемании,и корону снимать перед игрой....речь жёнушка писала?
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