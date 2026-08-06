Смолов рассказал об эмоциях после незабитого пенальти с Хорватией на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов вспомнил незабитый пенальти в матче с Хорватией.

На ЧМ-2018 Смолов не реализовал послематчевый 11-метровый в игре 1/4 финала с Хорватией (2:2, по пенальти 3:4).

Нападающий ударил паненкой. Вратарь хорватов Даниэль Субашич поймал мяч.

«Когда ты растерян, когда у тебя literally трясутся коленки и ты не понимаешь, что делать, принимаешь самое плохое решение. Я сам себя спрашиваю: почему не пробил на силу? Даже не забить, а просто пробить на силу. И нет ответа. В итоге выбрал самое сложное и плохое решение. Не сработало по ряду причин. Но точно надо было это прожить.

Мне кажется, больше критиковали за само исполнение. Но на самом деле, если бы у меня не дрожали коленки, я бы нормально пробил. Я уже так бил и забивал.

Был ли я уверен в таком решении? Нет, не был. Просто в ту неделю я не тренировал пенальти в правый угол, а про левый все знали, что могу туда пробить. И еще Субашич – здоровый. Думаю: буду разбегаться вправо, он это поймет, ведь вратари тоже готовятся.

При пенальти у вратаря вообще психологическое преимущество. Ну забили ему – не выручил и не выручил. А футболист не забил – на тебе груз ответственности.

Что испытал в тот момент? Пространственный вакуум, что ли. Экзистенциальную противофазу. Хочется, чтобы появилась хоть какая-то мысль или осознание, но ничего нет. Ты понимаешь, что произошло что-то непоправимое, отмотать это назад уже невозможно, и пытаешься найти во внешнем мире какую-то точку опоры, чтобы немного прийти в себя. У меня это были родители на трибуне, – сказал Смолов.