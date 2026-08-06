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  • Мостовой – о переходе Даку в «Спартак»: «Теперь будет проблемка»

Мостовой – о переходе Даку в «Спартак»: «Теперь будет проблемка»

6 августа, 15:21
11

Александр Мостовой выявил проблему, которая образуется у «Спартака» с подписанием Мирлинда Даку.

«А куда теперь девать Угальде? Он же не станет в запасе сидеть. Теперь будет проблемка. Или их двоих выпускать, но тогда надо будет еще кого-то убирать. Интересно, конечно, посмотрим, как это будет.

Но это сильное усиление. Если Угальде гарантирует тебе больше 10 мячей и еще и Даку столько же, то они вдвоем могут забить больше, чем некоторые команды. Хорошее усиление, интересное», – сказал Мостовой.

  • Даку подписал со «Спартаком» контракт на три года. Его зарплата составит 3,75 миллиона евро в год.
  • Форвард будет выступать под номером 19.
  • «Спартак» заплатил «Рубину» за футболиста 11 миллионов евро.

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Источник: РИА Новости
Россия. Премьер-лига Спартак Даку Мирлинд Мостовой Александр
Комментарии (11)
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...уефан
1786019432
...не переживай, Санчело, всё будет в масть. Есть первый тайм.., есть второй тайм... Угальде в первом убивает оборону соперника и частично сажает её на жёлтые, а во втором, весь в белом, с красным подбоем, выходит Даку) Даже вдвоём варианты есть. Вариантов множество, напряги извилины, хотя, пусть Карседо их напрягает)...
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шахта Заполярная
1786022546
Саша. Я вижу только одну проблему - это проблема вратарей и соперника.
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Garrincha58
1786025221
Проблемка будет у соперников Спартака, а так никакой проблемы нет
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FFR
1786026570
Конечно их двоих выпускать, голы нужны забивать, чем больше тем лучше. Еще вратаря нужно сильного, на Максименко надеяться нельзя.
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АЛЕКС 58
1786026668
Похоже,Спартак решил подвинуть продажных с первого места.Чёрт с ним,уж лучше свинки,чем газовые с озоновыми.
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ПалкоВводецъ007
1786028420
Свинарня любит проблемы. А потом хрюкают с 6 места. Гыгыгы
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