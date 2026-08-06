Мостовой – о переходе Даку в «Спартак»: «Теперь будет проблемка»

Александр Мостовой выявил проблему, которая образуется у «Спартака» с подписанием Мирлинда Даку.

«А куда теперь девать Угальде? Он же не станет в запасе сидеть. Теперь будет проблемка. Или их двоих выпускать, но тогда надо будет еще кого-то убирать. Интересно, конечно, посмотрим, как это будет.

Но это сильное усиление. Если Угальде гарантирует тебе больше 10 мячей и еще и Даку столько же, то они вдвоем могут забить больше, чем некоторые команды. Хорошее усиление, интересное», – сказал Мостовой.