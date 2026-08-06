Мостовой назвал игрока, который идеально бы вписался в «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе нападающего Мирлинда Даку в «Спартак».

«Лучший нападающий в РПЛ только один – это Джон Кордоба. Вот он идеально бы вписался в «Спартак». Это игрок, который просто не может не заиграть в новом клубе. Но «Краснодар» его никуда не отпустит. В российские команды точно.

Даку тоже хороший форвард для красно-белых. Мирлинд – копия Кордобы: мощный нападающий, отлично играет на втором этаже, с хорошей реализацией. Игрок такого плана «Спартаку» и нужен был. Высоких нападающих у них в составе нет.

Пытались эту дырку заделать Заболотным, но ничего толкового из этого не вышло. С Даку должно быть намного лучше. Он входит в топ-3 форвардов нашего чемпионата», – сказал Мостовой.