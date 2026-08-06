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  • Мостовой назвал игрока, который идеально бы вписался в «Спартак»

Мостовой назвал игрока, который идеально бы вписался в «Спартак»

Сегодня, 09:03
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе нападающего Мирлинда Даку в «Спартак».

«Лучший нападающий в РПЛ только один – это Джон Кордоба. Вот он идеально бы вписался в «Спартак». Это игрок, который просто не может не заиграть в новом клубе. Но «Краснодар» его никуда не отпустит. В российские команды точно.

Даку тоже хороший форвард для красно-белых. Мирлинд – копия Кордобы: мощный нападающий, отлично играет на втором этаже, с хорошей реализацией. Игрок такого плана «Спартаку» и нужен был. Высоких нападающих у них в составе нет.

Пытались эту дырку заделать Заболотным, но ничего толкового из этого не вышло. С Даку должно быть намного лучше. Он входит в топ-3 форвардов нашего чемпионата», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» в ближайшее время должен объявить о трансфере Даку из «Рубина». Сумма сделки составит 11 миллионов евро.
  • 28-летний Даку забил 2 гола в 2 матчах РПЛ в этом сезоне.
  • Срок контракта 33-летнего Кордобы с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Спартак Кордоба Джон Даку Мирлинд Мостовой Александр
Комментарии (2)
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ТяжелаяАртиллерия
1785997586
Комментарий удален пользователем
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ТяжелаяАртиллерия
1785997908
Есть еще один Джон, который бы вписался в спартак, это Джон Дон Дзюба. Семья рукаблуда была бы в сборе, идеальный цирк.
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