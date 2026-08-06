Канчельскис высказался о варианте с заменой Галактионова на Слуцкого

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис отреагировал на возможную отставку Михаила Галактионова с поста главного тренера «Локомотива».

– Не трогайте его! У нас и так мало в лиге российских специалистов, а вы предлагаете еще и Галактионова убрать. Пускай работает. Еще только начало сезона.

– На рынке свободных специалистов есть Леонид Слуцкий. Мог бы он возглавить «Локомотив»?

– Есть руководство «Локомотива», вот пусть они и принимают решение. Если примет Слуцкий эту работу, могу только пожелать удачи и здоровья.

– Как вы думаете, Слуцкий выдержит давление РПЛ после работы в чемпионате Китая?

– Он с ЦСКА уже выигрывал здесь трофеи, после возглавлял сборную России. Поэтому, я думаю, что конечно он сможет здесь работать. Клубам РПЛ действительно сейчас нужно повернуться в сторону наших специалистов, а не уповать на иностранцев.