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Карседо прояснил будущее Угальде в «Спартаке»

Вчера, 22:22
3

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о будущем форварда Манфреда Угальде.

  • В кубковом матче против «Оренбурга» Угальде оформил дубль (5:1).
  • Форвард в команде 2,5 года.
  • «Спартак» лидирует в РПЛ.

– 90 минут получил Угальде, оформил дубль. Его потенциальный конкурент присутствовал на стадионе. У кого больше шансов выйти в ближайшем матче против «Краснодара»?

– Манфред прекрасный игрок, провел хороший матч, мог оформить хет‑трик. Важно, как он мотивирован, как готов помогать команде. Он это делает голами, в подыгрыше. Рад, что он провел такой хороший матч. Что касается второго вопроса, комментариев не даю, могу говорить только о действующих игроках «Спартака».

«Спартак» 10 лет назад выиграл золото. Тогда у клуба было два разноплановых форварда – Зе Луиш и Адриано. Сейчас «Спартак» отдал Ливая Гарсию в аренду, а Угальде вышел мотивированным. Вы хотите его сохранить? Был ли разговоров с игроком, где он сказал вам, что готов приносить пользу команде?

– Думаю, Манферд показал свое желание сегодня. Он всегда выкладывается на полную, в любой ситуации, всегда видна его работа, польза. Он хочет оставаться в «Спартаке». И я этого хочу.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Коста-Рика. Примера. Клаусура Спартак Угальде Манфред Карседо Хуан Карлос
Комментарии (3)
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алдан2014
1785977439
По самоотдаче к Угальде вопросов нет. Парень отрабатывает всегда и везде
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oyabun
1785987315
И что, после долгожданных голов Угальде в кубковом матче, Даку повторит судьбу Гарсии и плотно засядет в запасе? А ведь совсем не факт, что Угальде и дальше продолжит забивать. Если трезво оценить вчерашнюю игру костариканца, то он трижды пробил мимо ворот и ещё раз запорол выход один в один, не смог перебросить вратаря. И всю всё это в игре против такого удобного лёгкого соперника.
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DENZILLO-Спартак
1785994429
Будет полная ж....если этот дурачок останется, эта никчёмность спартаку не нужна, молодёжка наша играет не хуже как минимум. А этот дурачок запорол прошлый сезон-ни то что полезных действий, а считай играли в десятером. Вчерашний матч по самоотдаче -это исключение, т.к. видимо этот клоун чует приближение нормального напа в виде Даку. Гнать эту угальду ссаной метлой...правда брать такое гумно никто не хочет. А Селекционеров на кол кто его привёл!
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