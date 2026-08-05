Карседо прояснил будущее Угальде в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о будущем форварда Манфреда Угальде.

В кубковом матче против «Оренбурга» Угальде оформил дубль (5:1).

Форвард в команде 2,5 года.

«Спартак» лидирует в РПЛ.

– 90 минут получил Угальде, оформил дубль. Его потенциальный конкурент присутствовал на стадионе. У кого больше шансов выйти в ближайшем матче против «Краснодара»?

– Манфред прекрасный игрок, провел хороший матч, мог оформить хет‑трик. Важно, как он мотивирован, как готов помогать команде. Он это делает голами, в подыгрыше. Рад, что он провел такой хороший матч. Что касается второго вопроса, комментариев не даю, могу говорить только о действующих игроках «Спартака».

– «Спартак» 10 лет назад выиграл золото. Тогда у клуба было два разноплановых форварда – Зе Луиш и Адриано. Сейчас «Спартак» отдал Ливая Гарсию в аренду, а Угальде вышел мотивированным. Вы хотите его сохранить? Был ли разговоров с игроком, где он сказал вам, что готов приносить пользу команде?

– Думаю, Манферд показал свое желание сегодня. Он всегда выкладывается на полную, в любой ситуации, всегда видна его работа, польза. Он хочет оставаться в «Спартаке». И я этого хочу.