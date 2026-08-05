«Ребят, вы заколебали»: Умяров сорвался на журналистов

Полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову не понравилась работа журналистов после кубкового матча с «Оренбургом» (5:1).
Умярова не устроило, что репортеры постоянно спрашивают про бывшего игрока «Спартака» Александра Соболева.
- Ранее стало известно, что сын Александр Соболева Сергей поступил в академию «Зенита», о котором ранее негативно высказывался.
- 29-летний Александр Соболев в этом сезоне провел за клуб 3 матча, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
- В «Спартаке» Соболев был в 2020-2024 годах.
Источник: «Бомбардир»