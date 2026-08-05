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«Ребят, вы заколебали»: Умяров сорвался на журналистов

Вчера, 21:21
7

Полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову не понравилась работа журналистов после кубкового матча с «Оренбургом» (5:1).

Умярова не устроило, что репортеры постоянно спрашивают про бывшего игрока «Спартака» Александра Соболева.

  • Ранее стало известно, что сын Александр Соболева Сергей поступил в академию «Зенита», о котором ранее негативно высказывался.
  • 29-летний Александр Соболев в этом сезоне провел за клуб 3 матча, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
  • В «Спартаке» Соболев был в 2020-2024 годах.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Умяров Наиль
Комментарии (7)
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рылы
1785957265
ну и в чём он не прав? желтушников нужно наказывать лишением лицензии за даунские вопросы и больше не подпускать в микст-зону. если речь про дельфинария - то каким боком тут умяркин, и почему спрашивают его?
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aaaaahhhh
1785958129
еще по доброму сказал...
Ответить
odessakmv
1785981105
журнашлюхи, они такие себе, журнашлисты
Ответить
Кривая да нелёгкая
1785988428
Не трогайте звезду Умярова ) ахахах... Из великого клуба с шестого места)
Ответить
Иван Петров 1986
1785992700
Надо было послать их. Эти придурки кого хочешь достанут.
Ответить
Alexander.saf
1785997697
Байкот писарюгам
Ответить
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