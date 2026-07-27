Умяров раскрыл клуб, в котором проведет сезон-2026/27

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров не уйдет из московского клуба в этом сезоне.
– В прессе много новостей об интересе к тебе из Испании. Есть понимание по твоему будущему?
– Я – игрок «Спартака» на 100%. Готов выкладываться каждый день.
– Этот сезон ты проведешь в «Спартаке»?
– Да, в любом случае.
- Действующий контракт хавбека с московским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
- В сезоне-2025/26 Умяров провел 39 матчей за «Спартак» и отметился четырьмя голевыми передачами.
- Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.
Источник: Sport24