Умяров раскрыл клуб, в котором проведет сезон-2026/27

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров не уйдет из московского клуба в этом сезоне.

– В прессе много новостей об интересе к тебе из Испании. Есть понимание по твоему будущему?

– Я – игрок «Спартака» на 100%. Готов выкладываться каждый день.

– Этот сезон ты проведешь в «Спартаке»?

– Да, в любом случае.