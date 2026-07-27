ЖФК «Спартак» повторил победный перформанс мужской команды

Женский «Спартак» впервые в истории клуба победил в серии пенальти, переиграв московское «Динамо» в Кубке России.

Основное время полуфинала четвертьфинала завершилось со счетом 1:1. На гол нападающей «Динамо» Даны Басаевой красно-белые ответили точным ударом полузащитницы Габриэлы Гживиньской.

Перед серией пенальти тренерский штаб «Спартака» заменил вратаря: вместо Елизаветы Щербаковой вышла Виктория Носенко. Именно она отразила единственный удар в серии и принесла команде победу – 5:4. До этого женский «Спартак» ни разу не выигрывал в послематчевой лотерее.

«Вратарская замена? Это классика», – отреагировали в пресс-службе ЖФК «Спартак».