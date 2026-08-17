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Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»

17 августа, 19:17
26

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу назначения пенальти в ворота «Динамо» в матче четвертого тура РПЛ против «Зенита» (0:3).

«Некоторые считают, что пенальти сломал игру «Динамо»? Не знаю... Может быть, и сломал. Но сила команды и состоит в том, чтобы держать удар! А если гости посчитали, что их сплавляют, то это как-то несерьезно...

Да, вы владели инициативой. Пропустили с пенальти. Бывает. Но так продолжайте гнуть свою линию.

Я был на стадионе. Поначалу не было понятно, что же произошло в штрафной гостей. Но есть же ВАР, есть повторы. И посмотрев их, приходишь к выводу, что контакт-то был. Разве Соболев сам упал? Нет же. Динамовец его задел.

Кто-то считает, что Соболев подрисовал падение? Ну нет же. Так специально не падают. Его же подрубили. Соболева развернуло...Он упал от контакта», – заявил Орлов.

  • После трех туров «Зенит» с шестью очками занимает третье место в турнирной таблице, «Динамо» с четырьмя очками расположилось на десятой строчке.
  • В следующем туре «Зенит» сыграет со «Спартаком», а «Динамо» встретится с «Родиной».
  • Оба матча пройдут 23 августа.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (26)
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ТяжелаяАртиллерия
1786984018
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NewLife
1786984699
"Кто-то считает, что Соболев подрисовал падение? Ну нет же." Гена, "ну нет же" это сильный аргумент. Передай опыт таких аргументов кухуяну, который уже не первый пенальти вам рисует на ровном месте. Любой, кто играл в футбол, знает, что соболь понимал, что у него за спиной защитник, который выбивает мяч, и соболь сознательно подставил свою граблю, чтобы был контакт, а потом не упал, а нырнул. Мое уважение к тебе после этого аналитического говна резко упало.
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Александр-Балашов-google
1786984845
Каждый Кулик своё болото хвалит.
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Литейный 4 (returned)
1786984889
Чистый пенальти. Сзади коленкой по опорный ноге подрубил Соболева. Гыгыгы
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шахта Заполярная
1786988104
Гена задумайся, за что дается погоняло дельфин? Он не играет, а симулирует, он ждет когда до него кто-нибудь коснется, что-бы тут же нырнуть и умирать в страшных муках, иногда держится не за ту ногу. В штрафной к нему подходить опасно, он сразу ныряет, а условные ку-ку тут же бегут на точку.
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timon2401
1786988774
Ха-ха-ха!!!! Когда Литвинову в игре с «Ахматом» ударили по ноге и он тоже упал (аж бутсу скинув), Геннадий заявил, что футбол — это контактный вид спорта и по новым правилам в таких эпизодах назначать пенальти СМЕШНО... А тут Сашка Соболев УПАЛ!!! Значит, удар был такой силы, что без пенальти ну никуда!! Вар же всё видел!!! Вар не обманешь!!
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anatolich72
1786988953
На воре шапка горит.
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Триумфальный
1786989491
Ну, всё, слёзы будут теперь долго, только розовый отряд про красную не пишут ничего, позорнички из москвабада
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темирхан
1787034524
а какой спорный то? игрок динамо бьет по опорной и сносит Соболева. где спорный то? чистый пенальти.
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