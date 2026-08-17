Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу назначения пенальти в ворота «Динамо» в матче четвертого тура РПЛ против «Зенита» (0:3).

«Некоторые считают, что пенальти сломал игру «Динамо»? Не знаю... Может быть, и сломал. Но сила команды и состоит в том, чтобы держать удар! А если гости посчитали, что их сплавляют, то это как-то несерьезно...

Да, вы владели инициативой. Пропустили с пенальти. Бывает. Но так продолжайте гнуть свою линию.

Я был на стадионе. Поначалу не было понятно, что же произошло в штрафной гостей. Но есть же ВАР, есть повторы. И посмотрев их, приходишь к выводу, что контакт-то был. Разве Соболев сам упал? Нет же. Динамовец его задел.

Кто-то считает, что Соболев подрисовал падение? Ну нет же. Так специально не падают. Его же подрубили. Соболева развернуло...Он упал от контакта», – заявил Орлов.