Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал заявление Сергея Степашина о нем.

Ранее член совета директоров московского клуба сказал: «Тюкавина, конечно, «Зенит» немножко развратил».

– В начале этого сезона вы получаете достаточно критики. Сергей Степашин сказал, что «Зенит» вас немножко развратил». Как к этому отнеслись?

– Никак. Как всегда в подобных случаях – прочитал и улыбнулся.

– В смысле – считаете цитату несправедливой?

– Не знаю. Если Сергей Вадимович так сказал – значит, он так считает, это его мнение. Правильно будет, если вы его спросите об этом.