Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»

17 августа, 19:45
3

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал заявление Сергея Степашина о нем.

Ранее член совета директоров московского клуба сказал: «Тюкавина, конечно, «Зенит» немножко развратил».

– В начале этого сезона вы получаете достаточно критики. Сергей Степашин сказал, что «Зенит» вас немножко развратил». Как к этому отнеслись?

– Никак. Как всегда в подобных случаях – прочитал и улыбнулся.

– В смысле – считаете цитату несправедливой?

– Не знаю. Если Сергей Вадимович так сказал – значит, он так считает, это его мнение. Правильно будет, если вы его спросите об этом.

  • Этим летом «Динамо» не отпустило Тюкавина в «Зенит» за 25-30 миллионов евро.
  • Константин – воспитанник бело-голубых. В новом сезоне у него лишь 1 ассист в пяти матчах.
  • Нападающий связан с динамовцами контрактом до 2030 года. Его рыночная стоимость – 17 миллионов евро.

Еще по теме:
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов 1
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо» 1
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
WE ARE FOR PETER
1786992337
Грамотно отлично ответил Костя
Ответить
Айболид
1787006049
этот член ,тоже поди сектой покусаный . совсем берега потеряли сектанюги бесноватые .
Ответить
Триумфальный
1787023195
А чем? Что дали возможность помечтать о титулах?
Ответить
Главные новости
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
9
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
110
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
10
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
Все новости
Все новости
Тренер «Ростова» отреагировал на 0:3 от «Спартака»
20:37
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
1
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
108
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
10
«Пропустит почти четверть сезона»: игроку ЦСКА предрекли долгую дисквалификацию
18:26
Карседо прокомментировал возвращение Барко в строй
18:15
2
Пономарев описал хамский поступок Рейса из ЦСКА двумя словами
18:07
2
В «Динамо» ответили, как изменился Шварц по сравнению с первым заходом
18:00
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
«Сердце дрогнуло, побежал к бывшей»: Гурцкая – о побеге Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:46
4
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Ахмата»
17:31
1
В «Оренбурге» ответили на претензии, что они фарм-клуб «Зенита»
17:24
1
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
4
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
13
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
7
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Обзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Игрока ЦСКА уличили в предательстве команды
16:21
1
В «Ледниковом периоде» прокомментировали возможное участие Дзюбы
16:16
2
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
6
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
2
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
6
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
1
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+