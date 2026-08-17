«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопросы о дефиците голевых шансов в проигранном матче четвертого тура РПЛ против «Зенита».

– Чего вам не хватает, чтобы забить? В этот раз и моментов особо не было, кроме того, что у Осипенко, когда он с левой ноги пробил в Адамова.

– Ну красота же… Когда один момент – и у центрального защитника.

И еще один момент, когда вратарь выбивает на центрального нападающего – и то, возможно, был офсайд. Но отдает эту передачу – вратарь на 70 метров.

– Что помешало в этом моменте забить?

– Подумал, что офсайд и все равно не засчитают.

– Пробили-то влет хорошо.

– Главное было – вообще попасть по мячу, тем более мяч был под левой ногой.