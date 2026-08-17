«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопросы о дефиците голевых шансов в проигранном матче четвертого тура РПЛ против «Зенита».
– Чего вам не хватает, чтобы забить? В этот раз и моментов особо не было, кроме того, что у Осипенко, когда он с левой ноги пробил в Адамова.
– Ну красота же… Когда один момент – и у центрального защитника.
И еще один момент, когда вратарь выбивает на центрального нападающего – и то, возможно, был офсайд. Но отдает эту передачу – вратарь на 70 метров.
– Что помешало в этом моменте забить?
– Подумал, что офсайд и все равно не засчитают.
– Пробили-то влет хорошо.
– Главное было – вообще попасть по мячу, тем более мяч был под левой ногой.
- «Динамо» проиграло «Зениту» со счетом 0:3.
- Бело-голубые идут на 10-м месте в таблице РПЛ.
- Они забили лишь 4 гола в 4 турах чемпионата, 3 из них – в ворота «Динамо Мх».
Источник: «РБ Спорт»