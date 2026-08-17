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  • «Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»

«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»

17 августа, 15:10
4

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопросы о дефиците голевых шансов в проигранном матче четвертого тура РПЛ против «Зенита».

– Чего вам не хватает, чтобы забить? В этот раз и моментов особо не было, кроме того, что у Осипенко, когда он с левой ноги пробил в Адамова.

– Ну красота же… Когда один момент – и у центрального защитника.

И еще один момент, когда вратарь выбивает на центрального нападающего – и то, возможно, был офсайд. Но отдает эту передачу – вратарь на 70 метров.

– Что помешало в этом моменте забить?

– Подумал, что офсайд и все равно не засчитают.

– Пробили-то влет хорошо.

– Главное было – вообще попасть по мячу, тем более мяч был под левой ногой.

  • «Динамо» проиграло «Зениту» со счетом 0:3.
  • Бело-голубые идут на 10-м месте в таблице РПЛ.
  • Они забили лишь 4 гола в 4 турах чемпионата, 3 из них – в ворота «Динамо Мх».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (4)
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DMитрий
1786970067
В ответах чувствуется какая-то нездоровая ирония...
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Semenycch
1786971495
Чувство юмора не слабо помогает в жизни!
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Garrincha58
1786973866
Скромные и умные люди помалкивают особенно когда от тебя ждут, а ты не можешь, а этот раздухарился прям как птица-говорун
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ТяжелаяАртиллерия
1786974371
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