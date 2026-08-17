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  • Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»

Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»

17 августа, 13:48
10

Агент Константина Тюкавина Алексей Сафонов остался недоволен судейством в матче «Зенит» – «Динамо».

  • «Зенит» победил «Динамо» со счетом 3:0 в 4-м туре РПЛ.
  • Петербуржцы забили первый гол с пенальти.
  • Встречу обслуживал главный арбитр Артем Чистяков.

«Был момент, когда Костю в спину толкали. Судья был бы грамотный... Но зато он ставит пенальти в ворота «Динамо». Если мы хотим судить как на чемпионате мира, то там близко бы даже такое не поставили. Получается все как в шутке: «все команды равны, но некоторые ровнее». Бог ему судья.

У нас экспертный комитет, который непонятно из кого состоит, всегда признает, что судьи правы. Зачем этот комитет нужен вообще? Очки-то никто не вернет.

«Динамо» 20 минут возило «Зенит». Но серьезная команда не должна рассыпаться даже после «левых» пенальти», – сказал Сафонов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (10)
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Император 1
1786964343
Да отстойное на ЧМ судейство было! Швейцарии липовую вторую жёлтую дали за типо симмуляцию (в центре! поля), Египту гол отменили, Аргентине такой же нет (тоже самое с пенальти), известным футболистам можно было то, что нельзя другим (фол Месси против Алжира, прикрытый рот Беллингема, Кукурельи). Германии чистый победный гол против Парагвая отменили, липовый пенальти в пользу Бельгии против Сенегала (второй гол Бельгии забит после фола). Фолящие команды, (например, Парагвай) не наказывали должным образом. И наконец, отменённая красная карточка Балогуну после звонка Трампа. На этом ЧМ наверное самое отстойное судейство было за всю историю.
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Антрацитовый волхв
1786964551
Прекрасная цитата! Причём подходит не только про Зенит. Но оригинал мне нравится больше.
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Strig
1786964952
жалко болел б.омжей... принимают за чистую монету всякую фуйню..
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Интерес
1786965654
НАдо агентов включить везде и тогда наступит "эра милосердия".
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Айболид
1786966540
Чёт он недовольным судейством стал не сразу после матча , а когда счёт карты пополнился .
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subbotaspartak
1786969817
Зачем этот комитет нужен вообще? Очки-то никто не вернет.... А столоваться они где будут?
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ТяжелаяАртиллерия
1786975559
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