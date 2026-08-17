Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»

Агент Константина Тюкавина Алексей Сафонов остался недоволен судейством в матче «Зенит» – «Динамо».

«Зенит» победил «Динамо» со счетом 3:0 в 4-м туре РПЛ.

Петербуржцы забили первый гол с пенальти.

Встречу обслуживал главный арбитр Артем Чистяков.

«Был момент, когда Костю в спину толкали. Судья был бы грамотный... Но зато он ставит пенальти в ворота «Динамо». Если мы хотим судить как на чемпионате мира, то там близко бы даже такое не поставили. Получается все как в шутке: «все команды равны, но некоторые ровнее». Бог ему судья.

У нас экспертный комитет, который непонятно из кого состоит, всегда признает, что судьи правы. Зачем этот комитет нужен вообще? Очки-то никто не вернет.

«Динамо» 20 минут возило «Зенит». Но серьезная команда не должна рассыпаться даже после «левых» пенальти», – сказал Сафонов.