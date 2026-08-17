Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»

Андрей Канчельскис поздравил Алексея Батракова с предстоящим переходом из «Локомотива» в «Галатасарай».
Российский футболист уходит в турецкий клуб за 25 миллионов евро + 4 миллиона в качестве бонусов.
– Как оцените вероятный переход Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай»?
– Поздравляю Батракова и желаю удачи. Это хорошее решение, «Галатасарай» – клуб с великими традициями.
Конечно, такой переход станет шагом вперед в карьере. Турецкий чемпионат сейчас сильнее российской лиги, они на хорошей ноте.
Клубы играют в еврокубках, а где играют наши клубы?
– 25 миллионов евро «Галатасарай» заплатит за Алексея Батракова – адекватная цена?
– Конечно, при нынешней ситуации в российском футболе – это хорошая цена. Правильное решение поехать в такой великий клуб.
- 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
- Хавбек связан с московским клубом контрактом до 2029 года.
- Рыночная стоимость Батракова – 28 миллионов евро.
- Ранее он был в селекционных списках «ПСЖ».