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  • Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»

Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»

17 августа, 22:29
2

Андрей Канчельскис поздравил Алексея Батракова с предстоящим переходом из «Локомотива» в «Галатасарай».

Российский футболист уходит в турецкий клуб за 25 миллионов евро + 4 миллиона в качестве бонусов.

– Как оцените вероятный переход Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай»?

– Поздравляю Батракова и желаю удачи. Это хорошее решение, «Галатасарай» – клуб с великими традициями.

Конечно, такой переход станет шагом вперед в карьере. Турецкий чемпионат сейчас сильнее российской лиги, они на хорошей ноте.

Клубы играют в еврокубках, а где играют наши клубы?

– 25 миллионов евро «Галатасарай» заплатит за Алексея Батракова – адекватная цена?

– Конечно, при нынешней ситуации в российском футболе – это хорошая цена. Правильное решение поехать в такой великий клуб.

  • 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
  • Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
  • Хавбек связан с московским клубом контрактом до 2029 года.
  • Рыночная стоимость Батракова – 28 миллионов евро.
  • Ранее он был в селекционных списках «ПСЖ».

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Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Динамо Бр Локомотив Галатасарай Батраков Алексей Канчельскис Андрей
Комментарии (2)
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1786997682
Футбол игра коллективная, но всех штырят индивидуальные достижения.Никогда мы из болота не выберемся.
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Artemka444
1787020141
Локомотив не тащит от слова совсем Там тоже самое будет
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