Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»

Андрей Канчельскис поздравил Алексея Батракова с предстоящим переходом из «Локомотива» в «Галатасарай».

Российский футболист уходит в турецкий клуб за 25 миллионов евро + 4 миллиона в качестве бонусов.

– Как оцените вероятный переход Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай»?

– Поздравляю Батракова и желаю удачи. Это хорошее решение, «Галатасарай» – клуб с великими традициями.

Конечно, такой переход станет шагом вперед в карьере. Турецкий чемпионат сейчас сильнее российской лиги, они на хорошей ноте.

Клубы играют в еврокубках, а где играют наши клубы?

– 25 миллионов евро «Галатасарай» заплатит за Алексея Батракова – адекватная цена?

– Конечно, при нынешней ситуации в российском футболе – это хорошая цена. Правильное решение поехать в такой великий клуб.