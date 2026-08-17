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  • Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»

Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»

17 августа, 22:16
5

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался о спорном пенальти в пользу «Зенита» в матче четвертого тура РПЛ.

  • Бело-голубые проиграли на выезде со счетом 0:3.
  • Они пропустили с пенальти на 29-й минуте. До этого была нулевая ничья.
  • Матч на «Газпром Арене» судил Артем Чистяков.

«Зенитовские болельщики негодуют по поводу нашей реакции на пенальти, но я хотел бы им напомнить, что в прошлом году «Динамо» подарило «Зениту» золото, обыграв «Краснодар». А так бы они видели только спину «быков».

«Динамо» прилично играло. Но в самом начале команде незаслуженно сломали матч. Ну сломались ребята! Я сам сидел у телевизора и хотел в экран чем-нибудь тяжелым запустить!

Мне кажется, что Соболев падал раньше, чем Рикардо поставил ногу. Это явная судейская ошибка! Мне не за что ругать «Динамо». Команда весь матч играла значительно лучше «Зенита». По статистике «Динамо» превзошло петербуржцев.

Я совершенно не огорчен результатом. Мне наплевать на него! Главное для меня – видеть конфликт, игру и наслаждаться этим.

И хватит обижать Шварца! Он только пришел в команду. «Динамо» пробует. Не у всех такой бюджет, как у «Зенита», не у всех такие административные ресурсы. Все ведь это знают, и никто не скрывает», – заявил Лещенко.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит
Комментарии (5)
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andrei-sarap-yandex
1786995348
ТЕЛЕВИЗОР ВЫБРОСИ и не смотри футбол
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Desma
1786995378
"Мне кажется" В этом вся беда, Валерьяныч, что только кажется..... Только мне всё кажется, Ну почему-то кажется, Что между мною и тобой Ниточка завяжется....
Ответить
andrei-sarap-yandex
1786997114
ОШИБКА судьи за то что не удалил КАСЕРЕСА...не дал 2 жёлтую и удаление....это не ошибка ?????
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Айболид
1787005689
Киркоров наверно тоже сильно возмущён ,а все перья у его повыпадали .
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Evgenijgerasimov607@gmail
1787032378
Лев Валерианович,а не пора ли замахнуться на место в судейском корпусе РПЛ
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